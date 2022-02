Présentes au vernissage de l’exposition diptyque des œuvres d’art: Nicéphore Soglo, Lionel Zinsou  et autres personnalités félicitent  Talon

Les personnalités félicitent Talon

Plusieurs personnalités et cadres de la République ont marqué de leur présence le vernissage de l’exposition diptyque des œuvres d’art du Bénin. Ces derniers n’ont pas voulu se faire conter l’événement samedi dernier au palais de la Marina. Il s’agit entre autres de l’ancien président Nicéphore Soglo, l’ancien premier ministre Lionel Zinsou, Me Adrien Houngbédji, l’ancien ministre d’État, François Abiola, l’ancien président du parlement, Mathurin Nago, les maires, préfets, députés, chefs de mission diplomatique, têtes couronnées, …En compagnie du président Patrice Talon, ils ont contemplé et suivi l’histoire des trônes royaux, jusqu’aux « assen » en passant par les « bochio », les portes de palais de Danxomè et autres biens exposés. Après les 26 œuvres culturelles, Patrice Talon et ses hôtes de marque ont parcouru la centaine d’œuvres contemporaines exposées à la salle du peuple du palais de la République. Ils ont pu ainsi se rendre compte de la diversité et de la richesse du patrimoine béninois et surtout de la hiérarchie sociale de même que le talent des artistes à l’époque de la royauté. Joie, fierté et reconnaissance à Patrice Talon pour son courage et sa persévérance sont les mots des milliers de personnalités au terme de leur visite. « J’ai dit au président Patrice Talon : félicitations ! Vous avez révélé le Bénin…Quand on a fait une exposition comme celle-ci, on révèle les talents du Bénin », a déclaré Lionel Zinsou.

Alban Tchalla (Coll.)