Organisation des épreuves de sélection des candidats: Un cabinet désigné pour la sélection aux fonctions dans les mairies

Claude Olympio, président de la commission nationale

Les membres de la commission nationale de mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation ont tenu une conférence de presse dans la soirée de ce jeudi 17 février 2022. C’était au ministère de la décentralisation. A l’occasion, Claude Olympio, président de ladite commission a fait le bilan de l’évolution des étapes de la sélection des candidats avant d’informer sur les programmes retenus pour les compositions.

Claude Olympio, président de la commission nationale de mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation a d’abord exposé le contenu des étapes du processus de sélection dont la présélection, la sélection et l’enquête de moralité. Selon le président, la phase de présélection qui vient d’être achevée est « une phase qui comporte des enjeux énormes non seulement pour l’Etat mais également pour les communes qui attendent cet appui important de l’Etat sans oublier les candidats qui attendent leurs résultats ». La phase de présélection des dossiers comporte essentiellement deux opérations que sont la vérification matérielle de la production des pièces exigées et l’appréciation de la satisfaction par le candidat aux conditions de profil exigées pour la fonction.

Au terme des travaux de la commission, la commission indique que 1002 candidats ont été retenus pour les prochaines phases de la sélection sur 2764 inscrits. Il s’agit de 451 candidats retenus sur 1083 pour le poste de secrétaire exécutif de maire, 163 retenus sur 425 pour le poste de responsable des affaires administratives et financières qualifié, sur 309 candidats pour le poste de personne responsable des marchés publics, 109 ont été retenus. S’agissant du poste de responsable du développement local et de la planification, 148 candidats ont été retenus sur 436 inscrits. Au total 56 candidats ont été retenus sur 170 pour le poste de responsable des services techniques qualifiés et enfin sur 264 inscrits pour le poste de responsable des affaires domaniales et environnementales, 48 candidats ont été retenus. A en croire Claude Olympio, les candidats retenus affronteront des épreuves pour la sélection, trois épreuves pour les uns et deux pour les autres. Il s’agira d’un test psychotechnique pour tous les candidats, d’une épreuve de composition écrite pour les candidats au poste de secrétaire exécutif et enfin un entretien individuel avec un jury pour tous les candidats.

Selon le président de la commission, les épreuves vont se dérouler du samedi 19 au mercredi 23 février 2022 au Lycée technique Coulibaly à Cotonou. La première d’une durée d’une heure va débuter le samedi 19 à partir de 08heures et la deuxième épreuve pour les candidats à la fonction de secrétaire exécutif commencera à 10heures le même jour. La dernière étape, celle de l’entretien avec tous les candidats se déroulera du 21 au 23 février 2022 selon une programmation qui sera communiquée le jour de composition. Claude Olympio rassure que la sélection de ces candidats se fera dans une transparence totale. Il confirme que le dossier des candidats a été revu à maintes reprises avant la sortie de la liste finale de présélection. A le croire, dès le 1er avril 2022 les candidats qui auront réussi à ces épreuves pourraient déjà commencer leur travail au sein des mairies.

Assise Agossa (Coll)