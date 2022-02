Le Chef de file de l’opposition sans moyens depuis 10 mois: Le cri d’alarme des femmes FCBE sur la situation de Paul Hounkpè

La situation de Paul Hounkpè, Secrétaire exécutif national de Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE), nommé Chef de file de l’opposition par décret présidentiel N° 2021 – 183 le 28 avril 2021 commence par préoccuper les militants de son parti. Cela fait déjà ainsi 10 mois qu’il arbore cette casquette et y travaille, mais serait resté sans moyens de fonctionnement. Samedi dernier, à l’occasion de l’installation du Réseau des mouvements des femmes FCBE, la Coordonnatrice nationale Isabelle Arékoya Allé a évoqué le problème dans son allocution, interpellant le gouvernement pour la mise en application effective de ce décret en dotant Paul Hounkpè des moyens nécessaires à l’exercice de son mandat.

Mais l’homme n’a pas attendu longtemps avant d’entreprendre des actions relatives à sa mission. Dès les lendemains de sa nomination, il est allé à la rencontre de la plupart des présidents des institutions de la République pour des prises de contacts et des échanges fructueux sur leur collaboration. Il en a fait de même en direction des autres acteurs de l’opposition en initiant des pourparlers tantôt au siège du parti FCBE, tantôt dans leurs propres locaux. Les travaux préparatoires en cours pour la mise en place d’un cadre national de concertation des partis et acteurs de l’opposition participent du même élan. Il reste que la situation actuelle de « sans moyens » ne semble guère émousser les ardeurs de Paul Hounkpè, selon son entourage, convaincu, lui-même, que tout finira par rentrer en ordre. « Nous avons déjà la mesure de la situation et nous faisons ce que nous pouvons pour la République » se console un proche collaborateur à lui.

Christian Tchanou