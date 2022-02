2e édition de «Benin Celebrities Awards»: Des artistes et acteurs du cinéma mis en valeur par la Fondation Abakè

La présidente de Abake’s Fondation remettant de distinction à l’artiste Gbessi

Le 2e acte de « Benin Celebrities awrads» a eu lieu le samedi 12 février 2022, à la salle des fêtes Chapiteaux de Cotonou. Initiés par la Fondation Abakè ces moments de célébration de talent et de reconnaissance de mérite aux acteurs culturels du Bénin, ont encore fait plusieurs heureux pour le compte de cette année. Il s’agit de 24 artistes chanteurs et musiciens béninois et deux Gests stars africaines, les ivoiriens Michel Bohiri et Delphine Akissi (de Ma Famille). Et comme on pouvait s’en douter, la promotrice Abakè Assongba épouse De Rosa, Cherita Walter (coordonnatrice des activités de la fondation au pays) et leur équipe ont une fois encore mobilisé trois générations d’artistes. On a pour la génération des années 70 – 90 Johnny Ahossi, Yehouenou, Gbessi Zolawadji, Gangbo Bonheur, Timo papa la guitare, Dalina Pep’s et Ayekoto qui ont été distingués. Dans la 2e catégorie qui prend en compte les artistes des années 90 -2010, Assy Kiwah, Jean Adagbenon, Anice Pépé, Teriba, Baba daho, Don metok et Kalamoulaï sont ceux qui ont été choisis. Dans la 3e et dernière catégorie, celle de la dernière génération, c’est-à-dire des années 2010 à nos jours, Marlène Zinsou, Wilf Enighma, Oluwa Kemy, Petit Miguelito, Seghitos, ewedo, 2G Guedehoungue et Petit’art sont les artistes retenus. A tout ce monde, ont été ajoutés des invités spéciaux à savoir l’ex animateur de l’émission Girigiri show sur Golfe Fm, Venir Venance et les acteurs du cinéma, les ivoiriens Michel Bohiri et Delphine Akissi (de Ma Famille). Ainsi, au total 26 trophées ont été distribués avec des enveloppes financières. Un geste de la fondation que chacun des récipiendaires a salué et béni. Selon Michel Bohiri et Delphine Assiski (Delta) cet événement est à soutenir. Puisque tel que l’indique l’objectif de la promotrice, il va permettre à créer un fonds d’aide pour soutenir la majorité des artistes qui ont, à un moment de leur vie, porté haut l’étendard du pays à travers leur création d’esprit. «Nous avons vécu une soirée merveilleuse. C’est l’essentiel que je retiens», a déclaré Anice Pépé qui assure que «ce n’est pas taille du don qui compte. Mais c’est le geste». D’autres comme Don Métok, Assy Kiwah, Olowa Kèmy n’ont eu autres mots que de remercier infiniment Abakè Assongba et toute son équipe. «Elle nous rend grand aujourd’hui. Elle sera rendue grand en retour», est la quintessence des mots laissés entendre par Kèmy. La promotrice, présidente de la Fondation Abakè, après un point, a souligné que son équipe travaillera pour une 3e édition encore plus aboutie. «Sentiment de joie, d’émotion et de fierté. Objectifs 100% atteints», a-t-elle fait savoir. Quant à Cherita Walter, elle a affirmé : «Je savais que ça allait être une réussite. Je suis fière de nous» avant de donner rendez-vous pour le 3e acte.

Anselme HOUENOUKPO