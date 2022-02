Grogne syndicale: 5 centrales  rejoignent la Csa pour le géant meeting sur la cherté

Le géant meeting annoncé par le Secrétaire général de la Csa-Bénin, Anselme Amoussou, a désormais le soutien total de 5 confédérations et centreales syndicales. Il s’agit de la Cosi-Bénin de Noël Chadaré, l’Unstb de Apollinaire Aféwé, la Cspib de Clarisse Gnanhoui, la Csub de Christophe Houessionon et de la Cgtb de Moudachirou Bachabi. Cette grande rencontre prévue pour le vendredi 18 février prochain à la Bourse du travail sera le lieu d’échanger sur plusieurs sujets dont : la flambée du prix du transport, de l’énergie et des produits pharmaceutiques qui ont atteint une proportion inquiétante, la question sur le Sming, le blocage dans l’augmentation des salaires annoncée depuis décembre 2021. Les centrales syndicales ne vont pas hésiter à se prononcer sur la montée fulgurante des impôts sur les produits de première nécessité alors que le social est une priorité pour le pouvoir. Ces raisons évoquées par le bureau exécutif de la Csa-bénin feront objet de ce meeting pour exiger des autorités gouvernementales, des mesures urgentes et adéquates contre la vie chère et le mal être des populations. Convaincus de la pertinence des doléances de la Csa-Bénin, Noel Chadaré, Apollinaire Aféwé, Clarisse Gnanhoui, Moudachirou Bachabi et Christophe Houessionon, respectivement secrétaires généraux des centrales Cosi-Bénin, Unstb, Cspib, Cgtb, Csub, ont décidé de rejoindre l’initiative en se rendant au meeting initié par Anselme Amoussou.

Assise Agossa (Coll)