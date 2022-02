Perspectives 2022 de la mairie de Cotonou: La reconstruction de l’hôtel de ville, une priorité pour Luc Sètondji Atrokpo

Le Maire de Cotonou, Luc Atrokpo

Au lendemain des résultats probants enregistrés au cours de l’année 2021 allant de la mobilisation des recettes à l’amélioration des conditions d’enseignement dans plusieurs écoles, la ville de Cotonou s’apprête à recevoir une couche assez particulière pour cette année 2022. Il s’agit de la reconstruction de l’hôtel de ville de Cotonou qui végète dans un état peu reluisant. A l’occasion de sa rencontre avec les hommes des médias ce vendredi 11 février 2022, le Maire de la ville de Cotonou, Luc Sètondji Atrokpo, entend amorcer cette nouvelle démarche dans le but d’offrir un cadre adéquat de travail au personnel de la mairie. « Vous conviendrez tous avec moi qu’on pense autrement dans un palais que dans une chaumière et qu’il est donc évident que le cadre de travail participe largement des performances. Nous pensons que l’hôtel de ville de Cotonou ne répond plus aux besoins réels, ni du personnel, ni des usagers. Et comme tout se transforme dans le pays et surtout à Cotonou, la mairie doit suivre la nouvelle dynamique », a-t-il fait savoir. Cette année est donc déterminante pour cet ambitieux projet qui, pour le Maire, permettra d’améliorer la visibilité et l’image de la ville de Cotonou et mettre en place de meilleures conditions de travail au personnel. Les réflexions se poursuivent donc non seulement au niveau de la municipalité mais aussi avec le gouvernement Talon et les acteurs techniques clés, pour sa réalisation. D’autres perspectives sont aussi annoncées pour cette année 2022 afin de rendre la ville de Cotonou plus belle, attrayante et rayonnante.

Rastel Dan