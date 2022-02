Coopération et renforcement du partenariat bilatéral: L’UE investit plus de 147 milliards de FCFA pour accompagner le Bénin

Photo de famille au lancement du Programme indicatif multi-annuel (Pim)

(Le Bénin parmi les rares pays qui ont reçu une allocation financière plus importante)

Une preuve de confiance de la volonté de l’Union européenne d’accompagner les efforts du gouvernement pour moderniser le pays.

Le Programme indicatif multi-annuel (Pim) de l’Union européenne (UE) pour le Bénin durant la période 2021-2027, a été officiellement lancé au cours d’une cérémonie, le mardi 8 février 2022 à Cotonou. Ce nouveau document stratégique repose sur des objectifs, des principes et des valeurs partagées en vue de renforcer les relations entre le Bénin et l’Union européenne (UE). L’UE réaffirme ainsi sa place de partenaire clé du Bénin, selon la Cheffe de la délégation de l’Union européenne au Bénin, l’Ambassadrice Sylvia Hartleif.

L’Union européenne définit les domaines prioritaires communs de coopération avec le Bénin pour la période 2021-2027. Le document qui vient d’être adopté prend en compte trois domaines prioritaires à savoir un capital naturel et humain, une croissance économique verte et numérique et une société prospère et sûre. En phase avec les priorités contenues dans le Programme d’action du gouvernement (PAG), l’UE entend débloquer un premier financement d’un montant de 255 millions d’euros (plus de 147 milliards de CFA) pour la période 2021-2024 afin de renforcer le partenariat bilatéral et faire progresser les intérêts communs. Ceci va se traduire dans des projets qui seront développées dans différents secteurs notamment, l’agriculture, la protection de l’environnement, l’inclusion et la protection sociale, l’enseignement et la formation technique et professionnelle (EFTP), l’écosystème portuaire, l’énergie, la bonne gouvernance économique et financière, le développement du secteur privé et la préservation de la paix et la sécurité dans le pays. Pour la Cheffe de la délégation de l’Union européenne au Bénin, l’Ambassadrice Sylvia Hartleif, l’Union européenne entretient un partenariat de longue date avec le Bénin. « Aujourd’hui, nous marquons une étape importante dans notre coopération, en nous engageant à soutenir à long terme nos priorités communes. Notre partenariat n’est pas seulement quantitatif, mais surtout qualitatif et pendant les prochaines années, mon équipe et moi nous efforcerons de mettre le Bénin au cœur des opportunités, instruments et stratégies européennes pour appuyer nos valeurs et intérêts communs », a-t-elle déclaré. Elle s’est réjouie de constater que grâce aux réformes entreprises ces dernières années, il y a des signes de reprise économique après la pandémie de la covid-19. Ce qui, à l’en croire, permet d’avoir un certain optimisme pour la croissance future. Dans son allocution, la diplomate européenne a salué la volonté des autorités béninoises de renforcer la promotion économique et sociale des femmes au Bénin. « Votre nouveau programme d’actions gouvernementales, PAG 2, et notre stratégie de programmation pluriannuelle 2021-2027, donneront un nouvel élan à notre coopération », a-t-elle dit. Madame l’ambassadrice a par ailleurs rappelé que l’UE souhaite travailler de façon plus étroite avec ses états membres suivant l’approche Equipe Europe (« Team Europe ») comme moyen de renforcer la coordination, la cohérence et la complémentarité des actions entre l’UE, ses États membres et les institutions financières, y compris la Banque Européenne d’Investissements (BEI), pour intensifier l’impact européen et faire de l’Europe un partenaire de référence. Cette approche est articulée à travers des Initiatives Equipe Europe (IEE), a-t-elle également soulugné.

Des financements complémentaires

Trois grandes initiatives sont en cours de développement autour de la “ croissance durable et emploi pour les jeunes”, “l’énergie verte” et « le port de Cotonou”.

Il faut noter que le Bénin est parmi les rares pays qui ont reçu une allocation financière plus importante par rapport à la période précédente. Ceci est une preuve de confiance et un signe que l’Union européenne souhaite accompagner davantage les efforts du gouvernement pour moderniser le pays. Après une évaluation à mi-parcours en 2024, une deuxième décision sera prise pour l’enveloppe financière additionnelle couvrant la période 2025-2027. Au-delà des actions prévues dans le Pim, des financements complémentaires dans le cadre de la programmation régionale seront annoncés (par exemple le financement des initiatives du pool énergétique ouest-africain ou WAPP, et des actions en appui de l’intégration régionale notamment eu égard à la zone de libre-échange continentale africaine ZLECA), ainsi que de la sécurité y compris lutte contre le terrorisme et la piraterie). Avec l’adoption de ce document stratégique, l’UE s’engage à apporter son soutien aux priorités définies en consultation avec les autorités du Bénin et les États membres de l’UE. D’autres acteurs clés ont été consultés dans le processus, notamment les organisations de la société civile, y compris les organisations de femmes et de jeunes, les autorités locales, les représentants du secteur privé, les Nations Unies et d’autres partenaires. Notons que les priorités convenues seront mises en œuvre en partenariat avec les États membres de l’Union européenne dans le cadre d’une approche « Equipe Europe ». Elles sont conformes à l’Agenda 2030 des Nations Unies, à l’Accord de Paris et à la stratégie « Global Gateway » de l’UE. L’allocation financière pour la période 2025-2027 sera déterminée à la suite d’une revue en 2024. Trois « Initiatives Equipe Europe » (IEE) font partie du PIM, en étroite collaboration et avec l’appui financier additionnel des Etats membres présents au Bénin (Allemagne, Belgique, France et Pays Bas). La première vise la « Croissance durable et emploi pour les jeunes », avec l’objectif de renforcer le capital humain, améliorer le climat des affaires et soutenir le secteur privé afin de promouvoir la création d’emplois décents pour une dynamisation de l’économie nationale. La deuxième IEE « Investir pour un Port de Cotonou durable » a pour objectif de soutenir un port durable dans un environnement sain et respectant la biodiversité, en y intégrant ses aspects logistiques multimodaux. La troisième IEE « Investir dans l’énergie verte », a pour objectif d’améliorer l’accès à une énergie efficace, durable, moderne et abordable pour la population et l’économie du Bénin.

Alban Tchalla (Coll)