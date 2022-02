Législatives 2023: Azannaï choisit encore le boycott

Candide Azannaï

Le parti Restaurer l’Espoir de l’opposant béninois Candide Azannaï réitère son refus de participer aux élections. A la faveur de la cérémonie de présentation des vœux du nouvel an au sein de cette formation politique, le Président Candide Azannaï a réaffirmé à l’instar des élections précédentes, la position de son parti de boycotter les élections législatives de 2023. Au cours de cette cérémonie, il a rappelé que les conditions ne sont pas remplies pour qu’il y ait des élections inclusives avec le régime en place. « (…) J’insiste et je persiste qu’on ne candidate pas contre un dictateur; on le fait reculer ou on le dégage. C’est une vérité sans laquelle certains continueront de croire que c’est le dictateur qui est fort, invulnérable et donc invincible. » a-t-il martelé. Contrairement au parti de Candide Azannaï qui s’oppose une nouvelle fois à la participation aux élections, d’autres partis d’opposition se préparent déjà pour être au rendez-vous électoral de 2023.

Profitant de la présentation des vœux avec les responsables de son parti, l’ancien ministre de la défense du Président Patrice Talon a révélé le nœud de la discorde entre Restaurer l’Espoir et les autres partis de la résistance nationale, notamment le parti les démocrates. A l’en croire, une lutte efficace de la résistance pour faire tomber un «régime dictatorial» passe forcément par la symbiose des différentes forces de cette résistance. Pour Azannaï, une telle lutte demande nécessairement des uns et des autres de mettre entre parenthèses leurs égos et leurs logos jusqu’à la reculade ou à la chute du pouvoir dictatoriale dit de la rupture.

Rappelons que l’opposant Candide Azannaï fait partie des premiers artisans de l’avènement du Président Patrice Talon au pouvoir en 2016. Mais depuis mars 2017, ce dernier s’est désolidarisé et s’est inscrit en opposant farouche du régime du Président Patrice Talon.

Fidèle KENOU