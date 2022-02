Jeu de Balle au Tambourin: La fédération tient un tournoi en hommage à Louis Ganivinq

La reprise de la balle par un joueur

La Fédération béninoise de Jeu de Balle au Tambourin (FBJBaT) a organisé le dimanche 6 février 2022, sur le campus d’Abomey-calavi un tournoi en hommage à Louis Ganivinq (Joueur vétéran de l’équipe de Balarouc et père de la marraine de l’instance béninoise). Cette compétition à doubles objectifs est de célébrer le grand Batteur et appui en documentation de la FBJBaT, puis de démontrer aux médias et curieux le niveau de pratique de la discipline au Bénin. Et pour l’occasion, quatre équipes Chez les hommes et deux chez les dames se sont défiées. Il s’agit de l’UAC, 1000 HERO, ASO TIGRE et ACADEMIA chez les hommes et chez les dames d’UAC et 1000 HERO. Au terme des différentes confrontations, c’est Académia qui s’est imposé chez les hommes à Aso Tigre.

Le président de la fédération béninoise de Jeu de Balle au Tambourin (FBJBaT), Thomas Tossou-Dan, revenant sur la vision de cette initiative a laissé entendre «ce tournoi a été une activité statutaire pour rendre hommage à un grand athlète du Jeu de la Balle au Tambourin. Il a un terrain en son nom à Balarouc. Comme nous, nous n’avons pas de terrain, alors pour lui rendre hommage, on a initié cette compétition. Pour nous ce sera aussi un tournoi pour l’animation compétitive du Jeu de la Balle au Tambourin et la révélation des talents futurs. Ledit tournoi sera pérennisé».

Le comité exécutif de la fédération installé

Avant la tenue de cette compétition, la famille du Jeu de la Balle au Tambourin s’est retrouvée la veille (samedi 5 février 2022) pour l’assemblée générale de reconstitution et d’installation officielle des membres du comité exécutif de l’instance locale. Cette AG a connu la participation d’une vingtaine d’associations. C’est elle qui vient confirmer l’existence légale de la fédération et surtout du comité exécutif. Puisque après l’assemblée générale constitutive tenue le samedi 11 décembre 2021, le Comité exécutif n’avait pas pu être installé compte tenu de certaines insuffisances. Et au cours des travaux, le président Tossou-Dan a souligné «je prends acte des propositions du présidium quant à la mobilisation des ressources. Nous allons travailler ensemble, pour relever le défi de révélation du Bénin via la discipline au monde entier».

Résultats

HOMME

1-UAC 7-2 1000 HERO

2-ASO TIGRE 1-7 ACADEMIA

3- UAC 6-7 ACADEMIA

4-1000 HERO 4-7 ASO TIGRE

5- Aso Tigre 7-2 UAC

6- 1000 Hero 4 – 7 Academia (en cours)

FEMME

UAC 13-7 1000 HERO

1000 Hero – UAC

Finales Hommes

Aso Tigre – Académia 05-13

Anselme HOUENOUKPO