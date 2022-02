Vulgarisation du code de l’administration Territoriale: Luc Atrokpo promet l’accompagnement de l’Ancb à l’initiative du Conajeb

Lors de l’audience entre le président Luc Atrokpo et la délation du Conajeb

Le président de l’Association Nationale des Communes du Bénin (Ancb), Luc Sètondji Atrokpo, a reçu en audience, le mercredi 02 février 2022, une délégation du Conseil National des Jeunes Élus du Bénin (Conajeb). Ladite délégation conduite par Cyrille Tohouenou, président dudit conseil, est venue présenter au président de la faîtière des collectivités locales béninoises, un projet de vulgarisation et de formation des jeunes élus communaux et municipaux du Bénin sur la réforme structurelle de la décentralisation que le conseil a initié. Intitulé «La réforme de l’Administration territoriale, la réponse aux défis de l’amélioration de la gouvernance dans les communes du Bénin », ce projet est un atelier au profit des jeunes Élus du Bénin. Et c’est pour qu’il puisse avoir lieu effectivement que Cyrille Tohouenou et ses camarades ont sollicité l’accompagnement moral du président de l’ANCB. Celui-ci après les avoir écouté, les a félicités pour leur initiative avant de marquer son adhésion totale. «Il est important que les Élus en général et les jeunes Élus en particulier adhèrent à cette réforme dont l’objectif est d’accélérer le développement des communes béninoises», a déclaré le président Luc Sètondji Atrokpo avant non seulement d’apporter son soutien à l’initiative mais également de prodiguer de sages conseils. Connu pour son leadership éclairé et son engagement pour le rayonnement de la décentralisation au Bénin, le président Luc Atrokpo a également rassuré de l’accompagnement de l’Ancb au Conajeb pour l’atteinte de ses objectifs. Mais avant, il a exhorté les membres à la persévérance. A souligner qu’outre les jeunes élus, le président de l’Ancb a également reçu une délégation de la Coopération Allemande (Giz) avec comme menu des échanges : la question du suivi des Objectifs de Développement Durable (Odd) dans les communes ; la question du financement des sessions de la Commission thématique de l’Ancb en charge des Odd.

Anselme HOUENOUKPO