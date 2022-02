Résilience du parti Moele-Bénin dans l’arène politique: Têtes couronnées, acteurs politiques félicitent Ayadji

Après des moments de turbulence, une nouvelle ère s’ouvre pour le combat politique au sein du parti Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin). Ces temps de secousse n’ont pas empêché le parti d’engranger des victoires qui ne seront obtenues sans la détermination et l’esprit de clairvoyance du président du parti, Jacques Ayadji. C’est du moins ce qu’on peut retenir des propos des militants, cadres et personnalités du parti, des têtes couronnées et acteurs politiques de divers horizons. Ces derniers ont félicité et encouragé le président du parti Moele-Bénin. Selon Sa Majesté Zéhé, Roi de la région d’Agonlin, les secousses ne doivent pas faire peur aux militants de Moele-Bénin puisqu’avec la détermination du président Jacques Ayadji, le parti ira plus loin. « Avec cette détermination incarnée par le président et promue par les responsables à divers niveaux et sympathisants, je pense que même ces animaux qui ont l’habitude de se prendre comme prédateurs vont vous suivre. Comme quoi, quand un parti nait comme le cycle de toute une vie, il grandit, évolue. Et avec la détermination de ses responsables, il peut aller très loin. Votre parti a été secoué et on a pu noter une résilience au niveau des militants. Les secousses ne doivent pas vous faire peur. Comme un avion en plein vol, il y a toujours des zones de turbulence », a déclaré Sa Majesté Zéhé. De son côté, le Roi de Kèrè a fait remarquer qu’il représente la jeunesse, mais à voir son âge aujourd’hui, la vraie jeunesse est derrière lui. « Nous devons lui tenir la main pour qu’il soit le porte flambeau de la jeunesse pour l’avenir politique de notre pays. Parce qu’on a envie de voir rayonner nos enfants que nous avons mis au monde et que ceci va se passe devant nous, de notre vivant. Puisque la nouvelle corde se tisse au bout de l’ancienne », a-t-il affirmé. « Diriger une formation politique de grande envergure comme Mole-Bénin n’est pas une tâche aisée. D’expérience, je peux oser dire que je connais à peu près les sacrifices que vous consentez. Je mesure également la charge que vous endossez. De tout cœur au nom du Bureau directeur national et de tous les membres du cadre de concertation des jeunes, que j’ai l’insigne honneur de présider à la date d’aujourd’hui, je voudrais vous dire bravo et félicitation pour votre parcours de braves combattants de lutte », a renchéri Laurent Zomaï, président du Cadre de concertation des jeunes. Pour lui, quel qu’en soit le bord politique, chacun est appelé à être des ambassadeurs de la transformation du Bénin. « Apporter à travers le monde le message d’une nation plus forte, plus unie, plus ouverte désireuse partout elle le pourra. De porter le flambeau du dialogue multilatéral, du dialogue politique et de la cohésion sociale à la dimension des nobles ambitions et projets de développement du président Patrice Talon », a-t-il soutenu. A ce titre, il a rassuré le président Jacques Ayadji de leur disponibilité à l’accompagner en tant que membres actifs de la mouvance présidentielle pour porter et soutenir l’ensemble les actions du président Patrice Talon pour qu’il puisse sans relâche construire un développement durable de qualité au profit des béninois et béninoises. Pour l’honorable Eustacha Akpovi, député du Bloc républicain, Moele-Bénin risque de devenir la moelle-épinière de la démocratie et du développement du Bénin si les militants continuent dans cette lancée. « Malgré tous les obstacles qui votre parcours, vous arrivez à transcender toutes les divergences et à maintenir toujours haut le flambeau de votre part », a noté l’ancien ministre Gustave Dépo Sonon. Très ému par ces éloges, le président du parti Moele-Bénin, Jacques Ayadji a souligné que le choix est donc clair à Moele-Bénin et sans ambages : « c’est l’action, c’est le concret. » « Marchons et avançons avec clairvoyance. Je n’oublie pas notre défi permanent, celui de la prise de conscience de ce que la construction d’un édifice solide n’est réalité que lorsque compte est tenu de l’héritage judicieux. Quoi qu’il arrive, crois en la vie, crois en demain, crois en ce que tu fais, mais surtout crois en toi et surtout détermination », a-t-il martelé.

Alban TCHALLA (Coll)