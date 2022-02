Mairie de Cotonou: Luc Atrokpo impulse la dynamique du développement de la ville

Luc Sètondji Atrokpo, Maire de la commune de Cotonou…

Le maire de la ville de Cotonou Luc Atrokpo a tenu sa première réunion de municipalité au titre de l’année 2022 ce lundi 31 janvier. C’est l’occasion au Maire, aux chefs d’arrondissements et principaux directeurs et cadres techniques de l’administration municipale de passer en revue plusieurs sujets de grandes importances pour le développement de la capitale économique du Bénin.

Cette séance des travaux de la réunion de municipalité est organisée en respect des dispositions de l’article 12 de la loi 98-005 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes à statut particulier. Le patron de l’hôtel de ville a pris le plaisir de réitérer son engagement à fournir un meilleur service à ses administrés avec la collaboration des chefs d’arrondissement et des directeurs techniques qui sont des acteurs clés de l’exécution des politiques et programmes de l’administration municipale. Pour cette première séance mensuelle d’échanges autour des questions liées au bon fonctionnement de la ville de cotonou, le maire a évoqué certains points capitaux liés à la gestion des problèmes dans les treize arrondissements de Cotonou. Au nombre de ces points figurent notamment les questions relatives à la mobilisation des ressources, à la sécurité des personnes et des biens, aux affaires sociales, à la construction et réhabilitation des infrastructures, à l’éducation et autres questions diverses. L’autorité municipale a apporté à chacune de ces préoccupations, des explications sur les efforts fournis par son équipe et les perspectives à y apporter. Luc Atrokpo a instruit ses collaborateurs sur les orientations nécessaires en rapport à la conception qu’il a pour le développement de la commune. Les chefs d’arrondissement sont donc appelés à faire appliquer à la lettre les directives de l’autorité afin que règnent l’ordre et la discipline sur leurs différents territoires de compétence et pour qu’ils ne sombrent pas aussi dans l’anarchie. Les caractères interactifs et chaleureux de cette séance ont été salués par tous les participants qui sont repartis aguerris pour relever, ensemble avec le Maire Luc ATROKPO, les défis majeurs du développement de la capitale économique du Bénin.

Il faut souligner qu’aux côtés du Maire Luc ATROKPO, se trouvaient les 2ème et 3ème adjoints respectivement Gatien ADJAGBONI et Irène Françoise BEHANZIN.

Assise Agossa (Coll.)