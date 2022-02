Développement agro pastoral à Abomey-Calavi: Le Maire Angelo Ahouandjinou et l’INRAB se donnent la main

Le Maire d’Abomey-Calavi et le DG INRAB prêts à relever les défis agricoles

Le Maire de la commune d’Abomey-Calavi a été reçu en audience, ce mardi 1er février 2022, par le Directeur général de l’Institut national des recherches agricoles (INRAB), Dr Adolphe Adjanohoun. Cette sortie du locataire de l’hôtel de ville de la cité dortoir répond bien aux préoccupations liées à la promotion des richesses agricoles de la commune. En définitif, le Maire Angelo Ahouandjinou s‘inscrit dans la dynamique d’intégrer davantage la recherche agricole dans les actions de développement pour assurer l’accroissement de la productivité agricole et le bien-être des populations. Une ambition partagée par le premier responsable de l’INRAB. Au cours des échanges qui ont meublé l’audience, le Maire Angelo Evariste Ahouandjinou et le Directeur Général de l’INRAB Dr. Adolphe Adjanohoun ont porté leurs réflexions sur divers sujets notamment un éventuel partenariat entre la mairie d’Abomey-Calavi et l’institut. Un partenariat envisagé pour booster le développement agro pastoral de la commune d’Abomey-Calavi et le mettre au profit des populations. « Au terme de nos travaux, nous allons mettre sur pieds une équipe pour qu’ensemble nous puissions réfléchir sur les types de partenariat que nous allons avoir et comment les mettre rapidement en exécution, a déclaré le Maire Angelo Ahouandjinou, avant de présenter les potentialités de la commune et les projets prioritaires qui fondent sa démarche à vouloir d’un partenariat. Au nombre de ces projets, il faut noter le projet d’aménagement hydro-agricole et pastoral de Kpanroun, celui de l’aménagement et de valorisation du bas-fonds de Djonou de même que celui de la valorisation d’un centre de tri et de compostage des déchets solides et urbains. A son tour, le Directeur Général de l’INRAB a rassuré le Maire et sa délégation de sa disponibilité à œuvrer pour l’aboutissement de ce partenariat. « Le partenariat avec la mairie nous tient à cœur. On est prêt pour que ce partenariat soit effectif. La mairie peut compter sur l’INRAB pour le développement Agro-hydro-pastoral de la commune d’Abomey-Calavi », a laissé entendre le Directeur Général Docteur Adolphe Adjanonhoun. Il faut noter que l’INRAB est une entreprise publique à caractère scientifique, doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Elle a pour mission de générer des informations et des innovations pour améliorer la productivité et la compétitivité du secteur agricole. En partenariat avec plusieurs organisations au plan national, régional et international, l’INRAB a pour principaux acquis de recherche et de valorisation dans les domaines de production de semences de maïs et de riz, la culture maraîchère, les plants d’anacardiers, palmier à huile, cocotier, de rejets d’ananas, de production animale et halieutique.

Rastel DAN