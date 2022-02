Cavb/Zone 3 : La session ordinaire du Bureau exécutif tenue

Le présidium au lancement de l’Ag ordinaire de la Zone 3

Les responsables de la zone 3 de la confédération africaine de volleyball ont tenu une assise le samedi 29 janvier 2022. C’est le siège du comité national olympique et sportif béninois (Cnos Ben) qui a servi de cadre à cette importante rencontre de la zone 3. A ce rendez-vous, le président Ali Yaro et les autres présidents des fédérations membres de ladite zone ont discuté sur plusieurs points. Dans un point fait par Essossanneyou Ndadiya, président de la fédération togolaise de volleyball, vice-président de la zone 3, on retient de cette opportunité que les membres ont de se retrouver depuis 2018 en présentiel que les discussions ont tourné autour de l’organisation de la zone, du programme d’activité et du développement au niveau de la Cavb sans oublier les insuffisances en tant que pays membre de la Cavb relevant de la zone 3. Les participants n’ont pas manqué de se pencher sur le bon fonctionnement de la fédération libérienne de volleyball. «Nous avons réajusté les choses. Nous avons créé un certain nombre de commissions qui vont commencer par travailler permanemment avec le président pour rendre plus dynamique nos actions et tout ce que nous avons décidé», a informé le vice-président avant de rappeler qu’au niveau des compétitions, il y aura le tournoi des clubs champions de la zone au Burkina Faso du 14 au 21 mars, la coupe des Nations de volley-ball à 6 en Côte d’Ivoire du 2 au 9 août, la coupe des Nations seniors de beach-volley, des tournois open de beach-volley au Bénin en juillet, et en côte d’ivoire en décembre. Outre ces compétitions, il y en aura d’autres dont la coupe des Nations seniors de beach-volley que le Togo va abriter en octobre, la coupe des Nations des U19 qui se jouera au Niger en juillet. Les responsables ont également programmé des formations. Pour ce qui est de la date de la prochaine assemblée générale ordinaire, elle n’est pas encore fixée. Selon le vice-président, elle sera décidée lors de la tenue de la coupe des Nations seniors qui aura lieu en Côte d’Ivoire en août. Cette assemblée ordinaire a eu lieu suite à une cérémonie officielle d’ouverture qui a mobilisé le secrétaire général du Cnos Ben, et un représentant du ministère des sports. Ces deux autorités ont souhaité de bons échanges aux présidents qui ont pris part aux assises.

Anselme HOUENOUKPO