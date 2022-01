Université d’Abomey-Calavi: Les formations académiques suspendues à VED

Les formations en Volontariat-Entrepreneuriat et Développement de l’Université d’Abomey-Calavi (VED-UAC) sont suspendues jusqu’à nouvelle ordre. C’est le constat fait le lundi 24 janvier avec le renvoi des étudiants venus massivement pour suivre les cours. Il faut mentionner que le pôle de formation Volontariat, l’Entreprenariat et Développement de l’Université d’Abomey-Calavi (VED-UAC) est une école qui a pour objectif de contribuer au renforcement des capacités des étudiants en leur donnant l’opportunité de mettre en valeur leurs potentiels scientifique, citoyen, social et entrepreneurial à partir de l’Université pour se lancer dans la vie post-universitaire. Ce pôle de formation a pour vocation d’être un incubateur et accélérateur de talents, dons et potentiels aux fins d’une insertion professionnelle réussie. La méthodologie au sein de ce pôle met particulièrement l’emphase sur l’enseignement pratique. Ainsi, la formation contient environ 30 % de théorie et 70% de pratique. Créée depuis plusieurs années, cette école de formation a mis sur le marché, maints entrepreneurs dans différents domaines. Face à cette suspension, les différents responsables de ladite école prennent déjà les dispositions pour que les étudiants reprennent les cours.

Assise Agossa (Coll.)