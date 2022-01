Supposée exclusion de certains partis politiques aux dernières élections: « C’est une conjoncture déplorable pour la démocratie… », regrette Wilfried L. Houngbédji

Le Secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji a rassuré la classe politique béninoise au sujet des élections législatives de 2023. Lors de son traditionnel rendez-vous avec les hommes des médias, le vendredi 21 janvier 2022, il a abordé la question qui taraude les esprits de beaucoup de citoyens en particulier les partis politiques, se demandant si les prochaines élections seront ouvertes où inclusives. Voici la réponse de Wilfried Léandre Houngbédji : « Ce n’est pas la faute du gouvernement, c’est une conjoncture déplorable pour la démocratie, et que le gouvernement n’a jamais souhaitée. Après, les mêmes qui avaient refusé de faire certaines formalités les ont faites. Pour certains, ils ont pris part aux Communales, d’autres à la présidentielle, et les plus radicaux ont fini par faire, ils ont leurs papiers et je suis convaincu qu’ils se préparent pour aller aux législatives en 2023 », confie-t-il. Pour lui, aucune élection n’a été verrouillée par le gouvernement, mais plutôt les partis politiques qui ne voulaient pas se conformer aux dispositions en vigueur. « Quelle est l’élection qui a été fermée ici ? 2019, ceux qui ont manqué les élections, les gens qui ont été à l’Assemblée nationale pour s’entendre pour corriger les textes, qui ont mis leurs signatures et qui le lendemain ont dit je ne reconnais plus ma signature, c’est eux qui ont choisi d’être absents parce qu’ils voulaient plomber un processus », a-t-il déclaré. Tout en déplorant ces attitudes, il a tenu à justifier que la réforme n’était pas mauvaise en soi. « Est-ce qu’avec le recul et au regard de tout ça là, quand vous voyez les attitudes et les évolutions, la réforme était mauvaise ? Est-ce que ce sont les conditions qui étaient inapplicables ou c’était qu’on avait certains compatriotes, certains acteurs qui ne voulaient pas faire un peu d’effort pour s’adapter aux nouvelles conditions ? », s’est-il questionné.

Alban Tchalla (Coll.)