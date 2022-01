Présentation des vœux de nouvel an entre deux hommes d’Etat: Soglo écrit à Talon, Le dégel amorcé

Considérée comme une tradition à l’orée d’une nouvelle année, la présentation de vœux constitue pour le président Nicéphore Dieudonné Soglo, un acte important, signe de paix durable pour une nation. Le geste qu’il a récemment posé en direction du chef de l’Etat Patrice Talon en dit long et vient comme pour rompre l’atmosphère restée tendue entre les deux hommes depuis quelques années. Interrogé, Nicéphore Dieudonné Soglo confie avoir effectivement adressé une lettre de présentation de vœux au Président de la République, Patrice Talon. Dans cette correspondance qu’il certifie avoir envoyé par des carneaux appropriés, DHL, l’ancien président confie avoir formulé ses souhaits de bonne santé et heureuse année au Chef de l’Etat de l’Etat. Très convaincu que cette nouvelle année sera très belle, le vice-président du forum des anciens chefs d’Etats et de gouvernement d’Afrique a réitéré ses bons vœux au président en exercice du Bénin. Préoccupé par la situation dans la sous-région, Nicéphore Soglo en s’adressant par écrit à Talon lui a indiqué qu’« aucune force au monde, aucune souffrance, aucune division ne peut arrêter les peuples noirs ». Cette démarche pleine de sens représente une avancée notable dans les relations entre l’ancien et l’actuel président. Cela constitue sans doute une main tendue de Nicéphore Soglo à Patrice Talon avec qui, il a entretenu des relations tendues depuis les différentes réformes entreprises en 2016 et pour lesquelles, il ne partage pas les mêmes points de vue. Grand soutien de Patrice Talon pour son accession au pouvoir en 2016, Nicéphore Soglo s’est isolé des idéaux défendus par le chantre de la rupture, qui ne concordaient plus avec les siens. Tellement il y a eu entre les deux hommes d’Etat beaucoup de points de désaccords sur des orientations politiques du Bénin depuis peu. Mais comme un bon bâtisseur, pépé Hercule se donne la posture d’homme d’Etat soucieux de la stabilité dans son pays, quel qu’en soit le prix et le sacrifice à faire, pour s’adresser au président de la république en exercice.

Patrice Talon sera-t-il sensible à cette tentative de réconciliation ou prendra –t-il le temps nécessaire avant d’y céder.

Rastel DAN