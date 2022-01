Fédération béninoise de football: Gaston Zossou autorisé à retourner dans les stades

Sanctionné pour avoir dénoncé ce qu’il appelle «la »caporalisation » et le mauvais arbitrage» des arbitres béninois, le président de Loto Popo, Gaston Zossou, a vu sa sanction levée. La notification de la décision prise en réunion du comité exécutif de la fédération béninoise de football le lundi 24 janvier 2022, lui a été faite le mardi 25 janvier 2022. Ainsi, l’homme qui était interdit des stades où se déroulent les matchs du championnat national de football va y retourner. Cette levée de ladite sanction, intervient après que le comité exécutif ait analysé les différents échanges entre le président de la FBF, Mathurin de Chacus et Gaston Zossou sur « le caractère obligatoire et incontournable du respect des procédures à la FBF ensemble avec les procédures de la CAF et de la FIFA pour l’expression de toute contestation».

Rappelons que le président de Loto Popo Fc avait annoncé le mardi 11 janvier 2022, que «l’arbitrage lors des matchs de son club est orienté et qu’il a même été démarché par des gens pour avoir les arbitres du côté de son club». La Fbf est attendue pour faire toute la lumière sur cette affaire.