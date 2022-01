SANTE ET TRADITIONS/ Par Cossi Claude Djankaki: Nettoyez vos reins

Les années passent et nos reins filtrent toujours le sang, éliminant le sel, le poison et tout ce qui est nocif dans notre système. Au fil du temps, le sel s’accumule et nécessite un traitement de nettoyage.

Comment s’en débarrasser?

C’est très facile :

Prenez d’abord un bouquet de feuilles de TCHIAYO en FON ESRÙ en Mina, son nom scientifique ocimum gratissimum ou basilic africain

Lavez-les bien,

Coupez-les en petits morceaux

Mettez-les dans une casserole

Ajoutez de l’eau propre (1 litre).

Faites bouillir pendant dix minutes, refroidir,

Filtrez dans une bouteille propre et réfrigérez.

Buvez une tasse par jour et vous verrez que tout le sel et le poison accumulés dans vos reins commencent à apparaître lorsque vous urinez.

Ceci est reconnu comme le meilleur traitement nettoyant pour les reins et c’est naturel! Merci de l’essayer

Par ailleurs, voici les cinq (5) aliments à consommer pour purifier ses reins:

l’huile d’olive : sa consommation permet de désintoxiquer l’organisme. Certains boivent même une cuillérée le matin dès le saut du lit. Par contre d’autres la préfèrent pour la salade.

la betterave : consommée râpée cuite, elle a entre autres des propriétés détoxifiantes. Aide à nettoyer le foie, les reins et la vésicule biliaire

La pastèque : elle aide à renforcer les reins

La pomme, élimine les toxines présentes dans le corps

Le citron, élimine les déchets et stimule le système immunitaire.

Nous verrons la semaine prochaine la plante appelée :

la langue de belle-mère dont l’usage permet d’éliminer naturellement les déchets des reins sans passer par la dialyse.

Cossi Claude Djankaki, Administrateur des finances à la retraite,

Ancien C/Cab MFPRA, Ancien C/Cab MISAT,

Ancien SG Assemblée Nationale,

Chercheur en traditions ancestrales