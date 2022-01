Dialogue social: Le Gouvernement dissout le CNDS et donne les raisons

Le Gouvernement du Chef de l’Etat Patrice Talon réuni en sa traditionnelle séance hebdomadaire le mercredi 19 janvier 2022, a procédé à l’abrogation du décret portant création, attributions, composition, organisation et fonctionnement du Conseil National pour le Dialogue Social (CNDS). Une décision qui s’est avérée utile suite à la mise en place de la Commission nationale, de concertation de consultation et de négociations collectives regroupant tous les acteurs concernés par le dialogue social aussi bien du secteur public que du privé, et ayant les mêmes attributs que le CNDS. Cette Commission devient donc un organe ayant pour principale mission de prévenir les conflits sociaux et proposer des mesures qui visent à entretenir un climat social apaisé. Il faut mentionner que la mise en place de la Commission nationale, de concertation de consultation et de négociations collectives est survenue à l’issue de la troisième édition des élections nationales.

Rastel DAN