Présentation des vœux du nouvel an à l’Assemblée nationale: Députés et personnel parlementaire prennent de nouvelles résolutions

Le Président de l’Assemblée nationale Louis Gbèhounou Vlavonou

L’Assemblée nationale a sacrifié à la tradition de présentation des vœux du nouvel an ce vendredi 14 janvier 2022 au palais des gouverneurs à Porto-Novo. La cérémonie s’est déroulée en deux étapes. D’abord entre le personnel parlementaire et le Président de l’Assemblée nationale dans le jardin du palais des gouverneurs et ensuite à l’hémicycle entre le Président Vlavonou et ses collègues députés. Les deux cérémonies ont permis de revisiter le bilan de l’année 2021 mais aussi et surtout de projeter les regards en 2022 pour les nouveaux défis à relever.

La cérémonie d’échange des vœux entre le personnel parlementaire et le Président de l’Assemblée Nationale est marquée par trois discours.

Le premier est prononcé par le Secrétaire général du Synapa, Fulbert Acakpo. Il a rendu grâce à Dieu et a surtout renouvelé sa gratitude au Président Louis G. Vlavonou pour les courageuses réformes engagées et surtout les actes historiques qu’il a posés dans le cadre de la sécurisation de l’emploi parlementaire et de l’amélioration des conditions de vie des travailleurs. Il s’agit notamment de :

la décision n°2021-093 du 17 septembre 2021 portant attributions, organisation et fonctionnement du cabinet du Président de l’Assemblée nationale et du secrétariat général administratif ; des décisions portant avancement et reclassement du personnel avec effet immédiat ;

la décision n°2021-115 du 17 novembre 2021 portant statut du personnel parlementaire en République du Bénin ;

la décision n°2021-133 du 29 décembre 2021 portant reversement d’agents contractuels dans la fonction publique parlementaire. « Cette dernière décision est une vieille doléance du syndicat qui s’est réalisée avec votre autorité », a dit Fulbert Acakpo qui a aussi salué le coup d’œil qui a été fait aux mérites des agents admis à faire valoir leurs droits à la retraite par le Président Vlavonou et les membres de son bureau.

A sa suite, le Secrétaire général du Synapa, Mariano Pascal Ogoutolou, Secrétaire général administratif de l’Assemblée Nationale a exprimé au Président Vlavonou et aux membres de son bureau toute sa gratitude pour le leadership imprimé à l’institution parlementaire depuis son élection à ce poste. Il a également exprimé sa profonde satisfaction pour les réformes engagées pour moderniser l’administration parlementaire…Dans son intervention, il a par ailleurs mis un point d’honneur sur le reversement de 47 agents contractuels à la fonction publique parlementaire. Pour lui, il s’agit d’un acte de haute portée historique qu’il convient de souligner. « Avec la 8ème législature, le blason de l’administration parlementaire a été redoré sous leadership du Président Louis G. Vlavonou », a-t-il reconnu. Il n’a pas manqué de prendre l’engagement selon lequel chaque fonctionnaire fera preuve de plus de professionnalisme afin d’accompagner le Président Vlavonou dans sa lourde et exaltante mission à la tête de l’institution parlementaire.

Prenant la parole, le Président Louis Gbèhounou Vlavonou a remercié et félicité les responsables à divers niveaux et leurs collaborateurs pour l’engagement et l’accompagnement sans faille dont ils ont fait montre dans la mise en œuvre des réformes engagées et qui se poursuivront avec foi et détermination. « Le souci de rendre plus performante notre administration parlementaire en la dotant des moyens efficaces est l’unique voie pour parvenir à l’atteinte de cet objectif que le Bureau de la Huitième législature s’est assigné. C’est pourquoi, la détermination de tout le personnel parlementaire ne doit pas faire défaut. Certaines réformes peuvent vous paraître peu digestes, mais je suis confiant qu’elles produiront plus tard les effets escomptés », a-t-il laissé entendre.

Les députés toujours déterminés aux côtés du Président Vlavonou

De retour à l’hémicycle, le Président de l’Assemblée nationale a eu droit aux vœux des députés de la 8ème législature. Au nom de ses collègues, le Général Robert Gbian, 1er vice-président de l’Assemblée Nationale du Bénin a fait le bilan 2021 qui s’est achevé. Selon ses propos : « L’année 2021 fut une année exceptionnelle : d’une part, par l’organisation réussie de l’élection du duo du Président de la République et de la vice-présidente issue de nos rangs ; d’autre part, par la qualité des textes votés et la richesse de nos débats parlementaires ». Poursuivant son intervention, le premier vice-président précise que «de par la rigueur de son travail et son attachement à faire respecter les valeurs de la République, l’Assemblée nationale, sous le leadership inspiré et déterminé du Président Vlavonou, a montré, une fois encore, qu’elle est le temple de la démocratie et de l’Etat de droit dans notre pays ».

En réponse au message du 1er vice-président, le Président Louis G. Vlavonou a déclaré ce qui suit : « les motifs de satisfaction qui ont été relevés dans les différentes réformes sont forcément un mérite partagé de tous ». Très humble, il a témoigné à chacun de ses collègues, toute sa sympathie et sa gratitude pour le travail d’ensemble qui a été accompli. Pour 2022, le Président Louis Gbèhounou a rappelé les défis à relever. Il s’agit du défi sécuritaire, du défi sanitaire, des solutions à la cherté de la vie.