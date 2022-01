Insécurité à l’UAC: Le Recteur Avléssi annonce des contrôles d’identité dès ce jour

La communauté universitaire sera désormais soumise à des contrôles d’identité et à des fouilles légères dès 19 heures à compter de ce lundi 17 janvier 2022. C’est à travers une note circulaire en date du 13 janvier 2022 que le recteur de l’Université d’Abomey-Calavi a pris cette importante décision en vue du maintien de l’ordre et de la sécurité. Cette mesure qui prend effet à compter du lundi 17 janvier 2022 concerne les étudiants, le personnel administratif, technique et de service, le personnel enseignant et tous les autres usagers du campus universitaire d’Abomey-Calavi. Selon la note, ladite opération de vérification des pièces d’identité vise à démasquer et à décourager les commanditaires et responsables des tentatives de trouble et d’atteinte à la sécurité menaçant la paix et la quiétude à l’Uac. Par conséquent, les personnes qui se rendront sur le campus au-delà de 19 heures à compter de cette date, sont priées de porter sur elles, tout document tel que le badge professionnel, carte d’étudiant, carte nationale d’identité et fiche d’inscription pouvant permettre d’établir leur identité. Elles auront également l’obligation de se prêter aux fouilles inopinées notamment des véhicules à quatre roues. Le recteur dit vouloir compter sur la collaboration de toutes les personnes concernées par ladite mesure pour maintenir l’ordre et la sécurité dans l’enceinte du campus de l’Uac.

Alban Tchalla (Coll.)