Renforcement du projet Arch: 15 milliards décaissés pour booster le micro crédit Alafia

En conseil des ministres du mercredi 12 janvier 2022, le gouvernement a décidé au regard du succès enregistré pour la première phase, de renforcer le projet Assurance pour le Renfoncement du Capital humain (ARCH) à travers le micro crédit Alafia pour permettre aux bénéficiaires de développer davantage leurs activités. C’est ainsi qu’il est prévu au titre de l’année 2022 un décaissement d’un montant de 15 milliards de FCFA. Cette phase va consister outre le maintien des crédits actuellement consentis à mettre en place une nouvelle formule pour la prise en compte des demandes de la tranche de 50.000 FCFA à 10.000 FCFA et à financer des porteurs de projets parmi les artisans cibles du projet ARCH. En effet, le gouvernent dans les soucis d’impacter économiquement les populations, a annoncé mettre à disposition de toutes les populations éligibles y compris celles qui avaient déjà bénéficié des crédits de 30 .000 à 50.000 FCFA. S’agissant des artisans, le gouvernement prévoit décaisser pour 2022 un montant de près de 5 milliards FCFA qui va servir à prendre en charge ceux formés sur le dispositif ARCH et ayant un besoin de financement compris entre 100.000 et 200.000 FCFA, les prêts devant être remboursés dans un délai de 18 mois au plus un taux d’intérêt de 9%. Quant aux autres artisans non pris en compte sur le volet formation de ARCH, ils pourront bénéficier des produits classiques des systèmes financiers décentralisés avec le soutien du Fonds national de la Micro finance.

Alban Tchalla (Coll.)