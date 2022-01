Célébration de la fête du 10 janvier à Cotonou: Le maire Atrokpo et son Conseil Municipal ont communié avec les adeptes du culte vodoun

La ville de Cotonou n’est pas restée en marge de la commémoration, le lundi 10 janvier, de l’édition 2022, de la fête des religions traditionnelles au Bénin. A cette occasion, le Maire Luc Sètondji ATROKPO a montré son attachement à la promotion des valeurs endogènes. Ceci, à travers sa présence aux côtés des adeptes et gardiens des Us et coutumes. Il était à la tête d’une importante délégation composée de l’Honorable Florentin TCHAOU, de madame la Troisième Adjointe au Maire Irène BEHANZIN, des Adjoints au Maire Chefs d’arrondissement, de plusieurs chefs quartier, élus municipaux et locaux, ainsi que des cadres de l’administration municipale.

Après la cérémonie de lancement officiel des manifestations qui s’est déroulée au quartier Avlékété-Codji, dans le 5ème Arrondissement pour le compte de la ville de Cotonou, l’Edile de la métropole béninoise et sa délégation se sont rendus successivement au rond-point Ste Cécile, situé dans le 6ème arrondissement, et à Kouhounou, chez dah Guendèhou dans le 10ème arrondissement pour apporter tout leur soutien et celui du Conseil municipal aux adeptes des religions endogènes, dignitaires religieux et têtes couronnées de la ville. Dans son message, le patron de la vitrine du Bénin n’a cessé de rappeler les nombreux efforts du gouvernent du Président Patrice TALON qui entrent dans le cadre de la consolidation de nos valeurs endogènes qui constituent une force incontestable et un facteur d’identification, d’entente et d’intégration nationale. C’est pourquoi, il les a invités à œuvrer pour la paix, la tolérance, la cohésion, l’union et la concorde nationale; toute chose qui concourt au développement de la nation. Très émus de l’acte, les adeptes, dignitaires et sympathisants venus des différents couvents de la ville ont salué la disponibilité, le leadership et la magnanimité de la première autorité de la commune de Cotonou.

Anselme HOUENOUKPO