Vie des partis politiques au Bénin: Les militants de Moelle-Bénin présentent leurs vœux au président Jacques Ayadji

À travers une cérémonie fort simple au siège du parti à Cotonou, le bureau politique accompagné des organes de gestion et des militants ont présenté les vœux de nouvel an à leur président Jacques Ayadji. C’était ans la soirée du vendredi 09 janvier 2022 que les leaders et sympathisants du mouvement des élites engagés pour l’émancipation du Bénin (Moelle-Bénin) ont sacrifié à cette tradition pour louer les efforts du président Jacques Ayadji dans la dynamique insufflée à cette formation politique qui fait figure dans le paysage politique béninois. Dans cette atmosphère d’émotions, le Secrétaire général de Moelle-Benin Juste Agnoro s’est prêté à l’exercice en tant que leur représentant. En formulant ses vœux, il a exhorté les uns et les autres à fournir plus d’efforts pour un lendemain meilleur du parti Moelle-Bénin. « Cher président, c’est à nous qu’échoit l’honneur de vous recevoir au siège du parti. Nous sacrifions à la tradition de présentation de vœux. Le président Ayadji a fait preuve de dextérité et de lucidité. Les noms que notre président porte sont totalement éloquents et nos vœux sont logés dans vos noms. Que cette année soit une année de triomphe et de réussite », a-t-il souhaité. Il va plus loin en évoquant ses ambitions pour l’année 2022 à l’endroit du président Jacques Ayadji. « Que l’année 2022 vous donne encore le courage d’utiliser toujours la parole comme un moyen de consolider votre leadership. Soit le prolongement de votre patience. Que le tout puissant vous donne la santé afin que vous ayez les ressources physiques mentales, spirituelles et morales pour guider le parti Moelle-Bénin vers les sources fécondes de la prospérité du vivre ensemble et du construire », ajoute-t-il. Quant à la première vice-présidente du parti Justine Michaï, elle a dans son discours appelé à une remobilisation pour les joutes législatives de 2023. « Mes chers camarades, vous savez que l’année 2022 est l’année décisive pour Moelle-Bénin. Et pour ce faire, nous devons commencer par travailler », a soutenu la première vice-présidente. Très ému et enchanté par la mobilisation à cette cérémonie, le président du parti Jacques Ayadji a exprimé sa joie avant de prodiguer de conseils pour la stabilité du parti. « Je reçois vos vœux et je vous remercie en vous formulant à mon tour des vœux de santé, de paix, de prospérité. L’année 2021 a failli emporter notre parti parce que certains parmi nous on voulut être au-dessus du parti », a fait remarquer Jacques Ayadji. Il a appelé à un vrai militantisme au sein de son parti. Pour finir le président du parti Moelle-Bénin a projeté des actions en faveur de ses militants pour les prochaines législatives. L’événement qui a été rehaussé par la présence de plusieurs cadres du parti a pris fin par une collation.

Alban Tchalla (Stag.)