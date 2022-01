Programme d’actions du Gouvernement (PAG 2021-2026): De grands chantiers annoncés dans le secteur de l’éducation

Dévoilé aux cadres des institutions de la République le vendredi 7 janvier dernier, le Programme d’action du gouvernement 2021-2026 présente un large éventail de réformes et de projets qui visent à renforcer la gouvernance et asseoir une véritable politique de développement dans plusieurs secteurs. Sur le plan de l’éducation, les réformes parlent d’elles-mêmes. Il est annoncé l’élaboration d’une loi sur le financement des cantines scolaires afin de pérenniser cette initiative du gouvernement et l’étendre à toutes les écoles primaires du Bénin. Toujours dans le sous-secteur de l’enseignement primaire, il est prévu en termes de projets, la construction de nouvelles écoles primaires publiques dans les départements de l’Ouémé, Plateau, Borgou et des Collines, la construction et l’équipement d’écoles primaires dans le département de l’Atlantique en collaboration avec la coopération japonaise, la phase VI du développement de l’Education de Base, la construction et l’équipement de salles de classe dans les écoles maternelles et primaires, la construction, réhabilitation et l’équipement des infrastructures administratives scolaires puis, le renforcement de la qualité des enseignements au primaire. Pour le compte de l’enseignement secondaire, le Gouvernement Talon entend procéder à la mise en application de la stratégie nationale de l’EFTP, la réforme des séries de formation à l’Enseignement Secondaire Général puis, la mise en œuvre d’un nouveau cadre institutionnel de gestion des établissements de formation. Ces différentes réformes vont conduire à la mise en place de 30 lycées techniques agricoles modernes et de 7 écoles de métiers de référence, la spécialisation, rénovation et équipement de 17 anciens lycées techniques, la construction, réhabilitation et équipement des infrastructures scolaires dans l’Enseignement Secondaire Général, la Valorisation des Matières Scientifiques (VMS) au Bénin. Il y aura également le Renforcement de la Qualité de l’Enseignement des Sciences, de la philosophie et du Français, la construction, réhabilitation des laboratoires et des bibliothèques dans les collèges puis, la construction de 6 Lycées Scientifiques et 2 écoles normales. Outre l’enseignement primaire, secondaire et la formation technique et professionnelle, plusieurs réformes sont aussi annoncées dans le sous-secteur de l’enseignement supérieur. On peut citer : la mise en place d’un régime de gouvernance des universités publiques, du statut particulier du personnel enseignant incluant un mécanisme d’évolution hors hiérarchie et de maintien en activité après l’âge limite d’admission à la retraite (éméritat), la mise en place d’un programme de bourses d’études favorisant les filières scientifiques, l’instauration des mesures spécifiques d’incitation à la recherche et à l’innovation, la mise en œuvre de la délégation des prestations des œuvres sociales universitaires au secteur privé et la mise en place d’un environnement législatif et réglementaire incitatif et adapté au régime de la CIIS SèmèCity. Lesquelles réformes aboutiront au développement de l’enseignement supérieur à travers l’appui à la recherche et à l’innovation, le développement des compétences pour la Valorisation des Matières Scientifiques, la construction et l’équipement de nouveaux centres universitaires, le renforcement des Infrastructures Sociales, la mise en œuvre du Projet de Centre d’excellence d’Afrique pour l’Impact sur le Développement, le développement de la Cité Internationale de l’Innovation et du Savoir, la couverture des besoins en infrastructures et équipements des UNB. Un ensemble de réformes et de projets qui témoignent l’ambition du Gouvernement Talon à renforcer le niveau d’études des apprenants, la qualité de l’enseignement et encourager les innovations scientifiques et techniques au Bénin.

Rastel DAN