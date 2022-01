CÉRÉMONIE DE PRÉSENTATION DE VŒUX À LA CCI BÉNIN: Le développement du secteur privé au cœur des échanges

Les présidents des organismes professionnels et d’employeurs du Bénin se sont réunis le vendredi 07 janvier 2022 dans la Salle de Conférence du siège de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) pour la cérémonie commune de présentation de vœux des acteurs du secteur privé du Bénin. Ponctuée d’allocutions, cette cérémonie a permis de faire le Bilan de 2021 et de projeter ensemble des actions à mener pour impulser le développement du secteur privé béninois.

Aux côtés du président de la CCI Bénin, Anauld Akakpo, le président du Conseil National du Patronat du Benin (CNP-Benin), le président de la Chambre Nationale d’Agriculture du Bénin (CAB), le président de la Confédération Nationale des Employeurs du Bénin (CONEB), et le représentant du président du Conseil des Investisseurs Privés au Bénin (CIPB) ont pris part à cette cérémonie de présentation de vœux de nouvel an. Dans son allocution de bienvenue, Arnauld Akakpo président de la CCI Bénin a exprimé toute sa satisfaction d’accueillir la cérémonie de vœux de l’ensemble des acteurs économiques du Bénin. Fier de l’ unicité des actions dans ce secteur, il a souhaité une bonne et heureuse année 2022 aux Chefs d’entreprises, aux commerçants, aux prestataires de services, aux industriels, aux élus consulaires et aux présidents des organismes professionnels. À sa suite, Imali Hermann Djetta président de la Chambre d’Agriculture du Bénin (CAB) s’est réjoui de s’exprimer au nom du bureau qu’il préside. Il n’a pas caché ses sentiments de l’idée de la cérémonie de présentation de vœux interconsulaire qu’il souhaite devenir une tradition incontournable. Il a poursuivi en évoquant les ambitions du gouvernement à travers son Programme d’Actions du Gouvernement (PAG) deuxième quinquennat. Ill s’agit en effet d’atteindre en cinq ans une croissance à deux chiffres, notamment 10,2 en injectant douze mille milliards FCFA. Alors que les ressources publiques représentent dans cet investissement 48%, le secteur privé est attendu pour contribuer à hauteur de 52%. Cela dira-t-il est un défi que le secteur privé doit relever avec brio. Prenant la parole à cette cérémonie, le président de la Confédération Nationale des Employeurs du Bénin (CONEB) M. Albin Feliho a félicité l’initiative de la CCI Bénin qui a bien voulu rallier à la cause commune les différentes représentations économiques et associations professionnelles. Appréciant à sa juste valeur ce premier pas d’une action concertée en toute communion avec les entreprises dont ils sont tous les représentants pour leur défense, le président du CONEB a déclaré qu’il « considère cette rencontre comme un symbole à mettre en pratique de manière à ce que chacun en ce qui le concerne dans son domaine d’intervention puisse exceller au mieux au côté du gouvernement et surtout dans l’accompagnement de son programme d’actions de manière à ce que les leurs ne soient pas en reste ». De son côté, Eustache Kotingan président du CNP-Bénin a, dans son allocution a voulu que les objectifs du gouvernement confiés aux faitières des entreprises soient effectivement atteints. Il a fait savoir qu’il est mportant cette année de choisir cette forme de se retrouver ensemble. Pour cette année 2022, le CNP- Bénin promet continuer de jouer son rôle de créateur de richesse et reste persuadé que l’année nouvelle sera l’amélioration de la visibilité permanente et nécessaire des relations autorités gouvernementales – organisations consulaires et patronales. L’année 2022 sera également selon M. Eustache Kotingan celle d’une implication plus importante dans le PAG2 des entreprises nationales pour aussi améliorer leur niveau formation et leurs revenus. À noter que la photo de famille a mis un terme à cette cérémonie de présentation de vœux.

Alban Tchalla (Stag.)