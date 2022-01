30ème édition de la fête des religions endogènes: Soglo ovationné à la fête de Vodoun à Calavi

L’ancien président du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo a honoré de sa présence au lancement officiel des festivités de la 30ème édition de la fête du culte vodoun célébrée chaque 10 janvier au Bénin. Pour la célébration de l’édition 2022 de cette fête identitaire, le président Nicéphore Dieudonné Soglo père du 10 janvier pour l’avoir instauré, a été accueilli au Centre Touristique AgouaLand de Togba dans la commune d’Abomey-Calavi, retenu par ladite commune pour abriter les festivités de cette année 2022. A cet effet, la présence remarquable de l’ancien président a été saluée par la délégation venue l’accueillir. Il s’agit d’une délégation composée du promoteur de ce Complexe Touristique et Culturel, l’honorable député Edmond Agoua avec à ses côtés, Angelo Ahouandjinou, maire de la commune d’Abomey-Calavi, les deux entourés des honorables députés de la 6ème circonscription électorale à savoir, Épiphane Honfo, Nathanaël Sokpoèkpè et Nestor Noutaï. Présents dans la délégation qui accueille le président Soglo, les deux adjointes au maire, Thérèse Kora et Dan Sènamy Christelle ainsi que le chef de l’arrondissement de Togba, Pierre Gbégnon, celui de Calavi centre, Franck Doho et d’autres conseillers communaux. Après un tête-à-tête entre le promoteur de AgouaLand et le président Soglo en présence du maire de la commune et des trois honorables députés, ce parterre d’autorités a mis le cap sur le vaste domaine qui abrite les manifestations de la fête où le président Soglo a été accueilli dans un tonnerre d’ovations par une foule surexcitée, signe d’une reconnaissance indélébile à cet homme d’Etat qui a institué cette fête pour rattacher les béninois à leur histoire. Saisissant l’occasion de cette descente dans le Centre Touristique AgouaLand de Togba, l’ancien chef de l’Etat a découvert toute la richesse touristique de ce mémorable centre. Il a félicité le promoteur dudit centre pour son génie de contribuer à faire savoir au peuple béninois son histoire.

Alban Tchalla (Stag.)