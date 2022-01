Libre circulation des personnes: Le Bénin conforte sa place de leader sur le continent

Le Bénin a maintenu sa première place au plan continental en matière d’attractivité et de facilités d’entrée dans le pays depuis 2018 soit durant 4 années consécutives (2018, 2019, 2020, 2021). C’est ce qu’annonce le nouveau rapport Visa Opennes Index Report 2021, publié par la Banque Africaine de Développement. Ce classement, au-delà de ses retombées économiques, fait du Bénin un modèle et un défenseur convaincu de la cause de l’intégration africaine. En facilitant la libre circulation des personnes, le Bénin s’inscrit en droite ligne de l’Agenda 2063 de l’Union africaine dont l’Aspiration n°2 envisage « Un continent intégré, uni sur le plan politique et ancré dans les idéaux du Panafricanisme et la vision de la renaissance Africaine ».

De grandes avancées

31ème sur 55 pays en Afrique en 2016, le Bénin a su vite remonter la pente depuis l’avènement du régime du Nouveau Départ. Ceci, grâce aux nombreuses réformes entreprises par le Gouvernement Talon en l’occurrence, la décision de suppression des visas pour les Africains qui souhaitent se rendre au Bénin pour un séjour n’excédant pas 90 jours. A partir de 2018, plusieurs autres réformes vont apporter une amélioration notable à la gestion des visas au Bénin et permettre une meilleure ouverture du Bénin au monde, notamment aux Africains. Il s’agit, entres autres de : l’instauration du visa touristique à l’arrivée, l’institution d’un prix fixe pour tous les non Africains dont la durée du séjour au Bénin est inférieure à une semaine, la mise en place de la plateforme de délivrance du visa électronique, accessible partout dans le monde via Internet à l’adresse https://evisa.gouv.bj. Ces réformes ont directement propulsé le Bénin en tête du classement de l’IOVA dès 2018, à égalité avec la République des Seychelles. Ce bond significatif dans le classement est, sans conteste, la reconnaissance internationale de la pertinence des réformes opérées en la matière par le Gouvernement. Depuis lors, en maintenant la constance dans le suivi des réformes qui, au besoin, sont améliorées avec le temps, le Gouvernement a réussi l’exploit de conserver la position de leader continental acquise par le Bénin successivement en 2019, 2020 et 2021.

Rastel DAN