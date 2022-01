Vœux de nouvel an: Le Recteur Avlessi souhaite la santé, la paix et le bonheur à la communauté universitaire

Professeur Félicien AVLESSI, Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi

Sacrifiant à la tradition, le Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi a formé, ce vendredi 31 décembre, ses vœux de nouvel an à l’ensemble de la communauté universitaire. Dans son message, le Professeur Félicien Avlessi a souhaité que 2022 soit pour les uns et les autres, une année de paix profonde, de bonheur, de progrès et de sagesse, entre autres.

Lire l’intégralité de son message

A tous les acteurs de la communauté universitaire d’Abomey-Calavi, mon vœu majeur pour l’année nouvelle 2022 a un nom : la santé. Je forme le vœu d’une bonne santé pour que rien ne vous fasse souffrir au point de vous distraire de vos nobles objectifs. Je souhaite également la paix profonde et le bonheur à chacun de vous et autour de vous.

Que pour chaque étudiante et pour chaque étudiant, 2022 soit une année de progrès sensibles et de réussite méritée.

A vous, chers vaillants agents du personnel administratif, technique et de service, que 2022 vous fasse progresser dans le dévouement et l’abnégation pour le service public.

A l’endroit de mes collègues chercheurs et enseignants-chercheurs, je souhaite que l’année nouvelle revête les couleurs d’un effort toujours plus sincère et d’une conscience professionnelle plus aiguë.

A tous ceux qui, dans notre communauté universitaire, ont des responsabilités administratives ou académiques, je souhaite l’exercice d’un leadership éclairé par la sagesse.

A toute la communauté universitaire, je réitère mes meilleurs vœux.

Bonne et heureuse année 2022 !

Laurent KOSSOUHO