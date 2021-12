Suite aux violences à l’UAC: 4 responsables de l’UNSEB en prison

Le président de l’Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin (UNSEB) Julien Affovoh et trois autres membres du bureau de ce syndicat étudiant séjournent depuis ce mercredi 29 décembre 2021. Dans le même temps, un ancien président de la FNEB est également jeté en prison dans le même dossier. Ils ont été présentés au Procureur près le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi, qui a décidé de leur mandat de dépôt pour un procès prévu pour le 31 janvier 2022. Les cinq étudiants sont poursuivis pour coups et blessures volontaires suite aux violentes confrontations ayant opposé l’UNSEB et la FNEB le 14 décembre 2021 sur le campus d’Abomey-Calavi. Au cours de ces bagarres rangées, une douzaine de blessés graves ont été enregistrés.

Olivier ALLOCHEME