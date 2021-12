Police Républicaine: Le Directeur de l’immigration mis aux arrêts

Le Directeur de l’émigration et de l’immigration arrêté, le commissaire divisionnaire de police, Florent Edgard Agbo, a été mis aux arrêts ce lundi 27 décembre 2021. Selon nos sources, cette arrestation fait suite à une affaire de délivrance de passeports béninois aux étrangers. Pour le moment les enquêtes concernant cette affaire se poursuivent et d’autres responsables de la police pourraient être épinglés. Avec l’arrestation en juillet 2021 de l’activiste nigérian Sunday Adeyemo encore appelé Sunday Igboho, certaines rumeurs avaient laissé entendre qu’il était en possession d’un passeport béninois. La justice béninoise avait entrepris d’en savoir davantage sur ce document de voyage qui serait un faux. Mais dans la foulée, interrogé en aout dernier sur l’émission AskGouv, le commissaire divisionnaire Florent Edgard Agbo avait démenti l’information. « L’activiste nigérian n’a jamais été retrouvé en possession d’un passeport béninois », avait-il clamé à l’époque en assurant que le passeport béninois est bien sécurisé. « Le passeport Béninois est un passeport biométrique, sécurisé, conforme aux normes de l’organisation de l’Aviation civile internationale et respecté dans le monde » avait-il dit. Son arrestation lundi vient mettre un certain bémol à cette assurance.

Olivier ALLOCHEME