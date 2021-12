49è anniversaire du rétablissement des relations entre le Bénin et la Chine: L’Ambassadeur Adovèlandé organise une exposition de photos et de peintures

L’Ambassadeur du Bénin en Chine, Simon Pierre Adovèlandé présentant ses œuvres aux visiteurs

A l’occasion de la commémoration du 49è anniversaire du rétablissement des relations diplomatiques entre le Bénin et la Chine, l’Ambassadeur du Bénin en Chine, Simon Pierre Adovèlandé a organisé, les 26 et 27 décembre 2021, une exposition de photos et de peintures. Cette activité culturelle a permis aux visiteurs de découvrir les œuvres de sept artistes béninois et chinois.

Suspendues en 1967 pour des raisons politiques, les relations diplomatiques entre la République Populaire de Chine et la République du Bénin ont été rétablies par les autorités béninoises le 29 décembre 1972 suite à l’avènement du Gouvernement militaire révolutionnaire de feu Président Mathieu Kérékou. Depuis lors, les deux Etats entretiennent une coopération dynamique, concrète et visible, axée sur un dialogue franc sur les questions tant bilatérales qu’internationales. Cette coopération a été récemment portée à une nouvelle dimension lors de la rencontre du Président de la République Populaire de Chine, Xi Jinping et son homologue béninois Patrice Talon en septembre 2018 à Beijing. Pour célébrer le 49è anniversaire de cet événement historique, l’Ambassadeur du Bénin en Chine, Simon Pierre Adovèlandé a organisé au siège de l’ambassade du Bénin en Chine, avec le soutien de la Revue « Écrivains et Artistes chinois » et le Comité professionnel de la calligraphie et de la Peinture de la Société socialiste de littérature et d’art de Chine, une exposition de photos et de peintures dénommée « Beautés diversifiées et harmonieuses ». A le croire, cette activité culturelle qui a rassemblé des artistes béninois et chinois autour de la photographie, de la calligraphie et de la peinture revêt une importance capitale. En effet, elle est, selon lui, une expression de gratitude de sa part au ministère des Affaires étrangères de la République Populaire de Chine, en particulier le Département des Affaires africaines pour les nombreux voyages de découvertes organisés à l’intention des Diplomates accrédités en Chine. « Les photos de la présente exposition ont été prises lors de ces différents voyages », a-t-il laissé entendre, avant de souligner qu’à travers ces voyages, la Chine a nourri sa passion pour la photographie. « Ainsi, le photographe dont vous verrez les œuvres dans la présente exposition n’est autre que moi, Simon Pierre Adovèlandé, Ambassadeur du Bénin en Chine ; assisté de ma fille Ruth Arielle qui m’a aidé dans le choix final des œuvres », a-t-il renseigné. Les visiteurs de cette exposition ont également eu l’opportunité de découvrir des œuvres du peintre béninois Gratien Zossou, celles de l’Académicien Wang Yuming, des œuvres de calligraphie et de peinture de Yang Qingci, ainsi que celles du peintre chinois Ding Lianggui, une peinture chinoise de Yuan Shiping et un dessin à la plume de An Qi.

Laurent D. Kossouho