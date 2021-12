Mobilisation des ressources financières de la commune d’Abomey-Calavi: Le Maire Ahouandjinou dans une démarche prospective et stratégique

Le maire Angelo Ahouandjinou à l’ouverture de la session

Il se tient depuis le 15 décembre 2021 à la salle de délibération de la mairie d’Abomey-Calavi un atelier de réflexion économique sur la mobilisation des ressources financières de la commune d’Abomey-Calavi. La cérémonie consacrée au lancement officiel dudit atelier a eu lieu dans la matinée de ce mercredi 15 décembre 2021 en présence de plusieurs autorités politico-administratives et partenaires techniques et financiers qui ont répondu présents et participent activement aux travaux inscrits dans le cadre dudit atelier.

Le présent atelier fait suite aux Etats Généraux des populations pour le développement soutenu de la Commune d’Abomey-Calavi à l’horizon 2035, organisés les 28 et 29 mai 2021. « Ces états généraux ont dégagé les grands axes de développement à travers ces conclusions et recommandations.

Je ne trahis aucun secret en vous indiquant que les résultats de ces assises se muent progressivement en des idées de projets qui suscitent admiration et attraction. Mais le financement de la mise en œuvre de ces idées exige de notre part une surface financière de l’ordre de plusieurs centaines de milliards que le niveau de mobilisation des ressources propres de la commune ne pourra permettre de couvrir.

Même si les prévisions budgétaires de plus de 9.000.000.000 FCFA de la Mairie pour 2022 sont en nette progression par rapport à 2021et que la moyenne du taux de recouvrement des recettes ces 5 dernières années nous situe autour de 80%. Il nous faut Alors faire preuve d’imagination dans la mobilisation des ressources, bien sûr en nous basant sur nos potentialités économiques », a déclaré le Maire Angelo Evariste AHOUANDJINOU dans son discours de lancement officiel. Pour la première autorité de la cité dortoir, le dispositif juridique de la République du Bénin en matière de décentralisation et de déconcentration donne de l’importance à la promotion de l’économie locale.

En effet, la loi 97-029 du 15 Janvier 1999 portant organisation des Communes en République du Bénin dispose en son article 82, je cite : « La commune dispose de compétences qui lui sont propres en tant que collectivité territoriale décentralisée. Elle exerce en outre, sous le contrôle de l’autorité de tutelle, d’autres attributions qui relèvent des compétences de l’État. Elle concourt avec l’État et les autres collectivités à l’administration et à l’aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique ainsi qu’à la protection de l’environnement et à l’amélioration du cadre de vie » a ajouté le maire Ahouandjinou.

Ces attributions apparaissent plus préoccupantes pour la commune d’Abomey-Calavi dans mesure où sa population estimée aujourd’hui à plus de 1.122.000 lui confère le statut de la plus grande commune du Bénin et le pousse vers une commune à statut particulier. Elle l’est encore plus au regard des conséquences démographiques qui découleraient des investissements en cours dans la commune, à savoir : Les constructions des logements sociaux ; de la cité administrative ; de l’hôpital de référence internationale ; du marché de gros ; de la zone industrielle de glo-djigbé>>, a poursuivi l’autorité communale avant de déclarer officiellement lancé ledit atelier.

Il faut retenir donc que des groupes thématiques ont été constitués afin de faire des propositions adéquates pour une bonne mobilisation des ressources financières propres, en présence des bailleurs invités qui attendent les conclusions de ces assises pour prendre leur part de feu dans le grand challenge pour l’essor infaillible d’Abomey-calavi.

Yannick SOMALON