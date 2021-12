Gestion foncière à Cotonou: L’actualisation des données lancée dans 5 arrondissements

Dans le cadre de la modernisation de la gestion foncière qui constitue un défi majeur pour le gouvernement, le Premier adjoint au Maire de Cotonou Randyx Romain Ahouandjnou a officiellement lancé ce lundi 13 décembre 2021, l’opération d’actualisation des données foncières dans les 9è, 10è, 11è, 12è et 13è arrondissement de la ville. En effet, le gouvernement a sollicité et obtenu du Royaume des Pays-Bas un appui pour la mise en œuvre du Projet de Modernisation de l’Administration Foncière (PMAF) dans le but de répondre aux problèmes d’insécurité foncière qui gangrènent les villes et villages et qui menacent la cohésion sociale. Cette opération dont la première phase concerne une douzaine de communes dont Cotonou vise à collecter et actualiser les données foncières en vue de leur intégration au cadastre national pour, à terme, donner un numéro parcellaire unique à chaque parcelle de sorte à laisser une traçabilité au cours des transactions foncières. A l’issue de cette phase, l’opération s’étendra aux autres communes et arrondissements du Bénin. Et pour la mise en œuvre du projet PMAF, un cadre institutionnel de gestion du domaine et du foncier fondé sur les lois 2013-01 du 14 août 2013 et 2015-15 du 10 août 2015 portant code foncier et domanial en République du Bénin a été mis en place. Il s’agit d’un cadre constitué de cinq organes tels que : l’Agence Nationale du Domaine et du Foncier (ANDF), le Conseil consultatif foncier, la Commission de Gestion Foncière (COGeF), les sections villageoises de gestion foncière pour les zones non urbanisées et les sections urbaines de gestion foncière au niveau des quartiers de ville. Une raison de plus pour le Premier adjoint au Maire de Cotonou Randyx Romain Ahouandjnou d’inviter les populations de ces localités à se mobiliser massivement pour accompagner les différentes équipes d’enquêteurs dans la réussite de leurs tâches. Pour rappel, cette mission d’actualisation démarre par les quartiers Kindonou et Menontin.

Edwige Totin