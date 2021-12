Afrique de l’Ouest: Mariam Chabi Talata appelle à une synergie d’actions contre le terrorisme

Le Prof. Basile Kounouhewa recevant son prix net

Au nom du Président de la République, la Vice-Présidente de la République, Mariam Chabi Talata a pris part, le dimanche 12 décembre 2021 à Abuja, à la 60è session ordinaire des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao). Cette conférence placée sous la présidence du Président ghanéen, Nana Dankwa Akufo-Addo, Président en exercice de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Cedeao a permis d’examiner plusieurs points objets de préoccupations instantes, au sein de la communauté. Il s’agit notamment de la situation politique au Mali et en Guinée, les défis sécuritaires de la sous-région, la crise sanitaire due à la Covid-19 et la relance de l’économie communautaire. Dans son intervention sur ces différentes questions, la Vice-présidente de la République du Bénin, Mariam Chabi Talata a mis en lumière la recrudescence de la menace terroriste, bien ancrée dans le Sahel et désormais aux portes des pays côtiers, comme en donnent la preuve les attaques en Côte d’Ivoire, au Togo et récemment au Bénin. Elle a alors appelé les Chefs d’Etat et de Gouvernement à une mutualisation des efforts dans la lutte contre le terrorisme, en citant en exemple le récent exercice conjoint de patrouille maritime dans la zone E, entre le Togo, le Nigéria et le Bénin. Un exercice qui vise à assurer la sûreté et la sécurité maritimes dans le Golfe de Guinée. Poursuivant son intervention, la Vice-présidente de la République du Bénin a salué les processus électoraux qui ont conduit les Présidents Jose Maria Neves du Cap Vert et Adama Barrow de la Gambie à la tête de leurs pays respectifs, et a conditionné, conformément à la pratique en vigueur au sein de l’organisation, le retour du Mali et de la Guinée au sein de la communauté sous-régionale à la tenue d’élections, devant permettre un retour à l’ordre constitutionnel dans ces pays. Au cours de cette 60è session ordinaire, le Bénin a été honoré à travers la personne du Professeur Basile Kounouhewa, enseignant-chercheur à la Faculté des Sciences Techniques de l’Université d’Abomey-Calavi qui a décroché le prix d’Excellence 2020 de la Cedeao, dans la catégorie Science et Technologie, grâce à la cabine de désinfection qu’il a inventée pour lutter contre la propagation de la Covid-19.

Laurent D. Kossouho