Tournoi de football Afric Amitié édition 2021: Esprit Asac s’impose à AS SACR en finale

Démarré le samedi 6 novembre 2021, à Akpakpa, le tournoi Afric Amitié, édition 2021, a connu son épilogue le samedi 11 décembre, sur le terrain de sport de Kpondehou. Initiative de Victoria Fc, cette compétition des catégories U12 et vétérans a opposé en finale Esprit Asac à AS SACR (vétérans) et Victoria à La Joie Fc (U12). A l’arrivée, ce sont les équipes Esprit Asac et La Joie Fc qui ont décroché les trophées. Ainsi, contrairement aux pronostics, l’As Sacr d’Eric Sèdjro n’a pas pu toucher le graal. Victorieux de Ambass Galaxy (1-0) en demi-finale, les coéquipiers de Vincent Fanou, Jonas Bidé et autres n’ont pas pu dicter leur loi. Tant, Gilles Zannou, Alain Houdonougbo et leurs partenaires ont fait preuve de discipline. Bien organisés, ils ont été les premiers à ouvrir le score. Mais, rattrapés, ils ont réussi à inscrire le but victorieux. Puisque l’équipe Esprit Asac, victorieuse en demi-finale d’AJJS par le score (1-0) a tout mis en œuvre pour conserver son avantage, maintenant le score à 2-1 jusqu’à la fin de la partie. Du côté des U12, les jeunes de La Joie Fc ont pris le meilleur sur leurs adversaires au tir aux buts (5-4) après les avoir contraint au nul (0-0). Représentant de l’ONG AfricAmitié au Bénin, Gisèle Gnonlonfoun, épouse Dossou, a salué le comité d’organisation avant d’étaler les motivations de l’Ong à accompagner cette initiative de Victoria Fc. «C’est pour que les jeunes soient motivés à pratiquer le sport. C’est aussi leur permettre à s’occuper par de loisir sain, de croiser d’autres idées afin de mieux s’épanouir », a-t-elle déclaré. Président du comité d’organisation, Melquior Tella s’est frotté les mains puisque «tout est bien qui finit bien ». «Par notre initiative, nous visons à promouvoir le développement du football à la base pour la catégorie des U12 et encourager la pratique du sport d’entretien pour les vétérans dans le 2e arrondissement », a-t-il fait savoir donnant rendez-vous à l’année 2022 pour une nouvelle édition.

Anselme HOUENOUKPO