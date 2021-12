Lutte contre la corruption: Bolloré Transport et Logistics au Bénin réaffirme son engagement

Dans ce cadre de la Journée internationale de lutte contre la corruption célébrée le 9 décembre 2021, les collaborateurs de Bolloré Transport & Logistics Bénin, Bénin Terminal ainsi que Bénirail, ont participé à un webinaire interne pour se réapproprier le code de conduite du Groupe Bolloré et son engagement ferme en matière d’éthique et de conformité. Ce faisant, Bolloré Transport & Logistics au Bénin réaffirme son engagement dans la lutte contre la corruption au sein de ses filiales au Bénin. Agissant de manière à la fois responsable et intègre dans tous ses pays d’implantation, Bolloré Transport & Logistics veille à conduire ses activités quotidiennes dans le strict respect des règles, des lois et règlements en vigueur et sensibilise régulièrement tous ses collaborateurs aux enjeux éthiques et à la prévention des risques en matière de corruption. « Il est de mon devoir d’incarner l’engagement de Bolloré Transport & Logistics à favoriser une culture de l’intégrité et une politique de tolérance zéro à l’égard de la corruption. De même, cette politique doit être communiquée à l’ensemble de nos partenaires commerciaux, clients et usagers, comme faisant partie intégrante de nos exigences. Nous sommes tous responsables de l’image et de la réputation de Bolloré Transport & Logistics et ses ambassadeurs lorsqu’il s’agit de lutter contre la corruption », a indiqué le président exécutif de Bolloré Transport & Logistics au Bénin, Venance Gnigla.

À propos de Bolloré Transport & Logistics au Bénin

Bolloré Transport & Logistics au Bénin est un partenaire portuaire et logistique de référence au Bénin. Opérateur du premier réseau de logistique intégré en Afrique, Bolloré Transport & Logistics multiplie les efforts et les investissements pour accélérer l’intégration de l’Afrique dans le marché mondial. Au Bénin, l’entreprise emploie près de 1 300 personnes à travers 5 filiales qui déploient leurs activités dans les secteurs ferroviaire, logistique et maritime (consignation, manutention, transit). Confiant dans le potentiel de développement du pays, Bolloré Transport & Logistics investit sur le long terme au Bénin.

Laurent D. Kossouho