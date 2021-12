Spiritualités et médecines africaines: Les OSMA, une distinction made in Benin

Honorer les figures émérites des spiritualités et médecines africaines, et à valoriser les potentiels en la matière. C’est l’objectif visé par l’Agence de communication « Astrale Élite » en initiant les Oscars des spiritualités et médecines africaines (Osma). Le Commissariat général des Osma souligne l’importance de l’événement dans une correspondance adressée au Chef de l’Etat Patrice Talon à l’attention du Ministre du tourisme, de la culture et des arts en ces termes : « Distinction honorifique, les Osma se veulent un cadre de valorisation des spiritualités et médecines africaines ; toute chose à même de soutenir l’effort de nos gouvernements pour ce qui est de l’affirmation des nobles pans de nos identités culturelles telles que les spiritualités africaines et leur ressort thérapeutique. Le Bénin sera bien honoré d’accueillir la Soirée des Osma en juillet 2022, à Cotonou. Berceau du Vodun, il sera, à cette occasion, la capitale des spiritualités et médecines africaines ». De sources crédibles, le Ministre du tourisme, de la culture et des arts assurera le patronage des Osma 2022 auxquels participeront plusieurs pays d’Afrique et de la Diaspora, le 17 juillet 2022, à la faveur de la soirée des Oscars des Spiritualités et Médecines Africaines. A Cotonou, les milieux des spiritualités africaines se réjouissent de cette initiative, félicitant l’Agence de communication « Astra Élite » d’œuvrer en faveur de l’émergence culturelle de l’Afrique. « Astra Élite » est un groupe d’experts internationaux spécialisés en communication et désireux de mettre son expertise au service de l’Afrique par la conception, l’élaboration et la mise en œuvre des idées novatrices d’émergence culturelle du ressort de l’événementiel.

Laurent D. Kossouho