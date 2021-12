Promotion d’un député du Bloc Républicain en Conseil des ministres: L’he Adam Bagoudou nommé Ambassadeur en Arabie Saoudite

Le Président Patrice Talon fait une grosse promotion pour Adam Bagoudou Zakari, un natif et cadre de Tchaourou, la commune d’origine de l’ancien président Boni yayi. Depuis ce mercredi, cet ancien intendant du palais est promu en conseil des ministres Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Bénin près le Royaume d’Arabie Saoudite. Cette nomination est le témoignage d’une grande confiance que fait le chef de l’Etat au député du parti Bloc Républicain. La prestigieuse promotion d’ Adam Bagoudou est également la preuve inéluctable que le président de la République a fait un choix judicieux en décidant de nommer à ce poste un cadre compétent et surtout un grand connaisseur des arcanes du pouvoir d’Etat et même de la diplomatie.

Fin stratège politique, le député Adam Bagoudou s’est bâti la réputation d’une personnalité rigoureuse et attachée au travail bien fait à chaque fois qu’il a une mission à accomplir. Cela lui a valu de toujours prendre de l’avance et de gagner même là où on l’attend le moins. Avec cette promotion, il a encore l’occasion de remporter des challenges. Au-delà d’un acte de haute portée politique, la nomination du député Bagoudou au poste d’ambassadeur participe à la politique de décrispation politique engagée par le Chef de l’Etat. Car, en espace de quelques semaines, le président Patrice Talon vient de promouvoir deux députés du parti Bloc Républicain à des postes diplomatiques d’importance à l’étranger. En effet, après André Okounlola qui est déjà en fonction en tant qu’Ambassadeur du Bénin près la Fédération de la Russie, c’est son collègue Adam Bagoudou Zakari qui vient ainsi de bénéficier de la confiance du Chef de l’Etat pour exercer la fonction d’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Bénin près le Royaume d’Arabie Saoudite.

Qui est Adam BAGOUDOU ZAKARI ?

Originaire de Tchaourou dans le Borgou, Adam Bagoudou est né en 1963, de la caste des forgerons. Après son Cep à Tchaourou en 1974, il a fait le secondaire à Parakou au Ceg Hubert Maga. Il y décroche un Bac C, avant de faire son service militaire. A l’université, il s’inscrit en Maths Physiques, à la FAST où il finit avec une maîtrise en 1988. Il a aussi reçu entre temps une formation en mathématiques financières. Avec un groupe d’amis, ils ont créé un collège dénommé Carrefour d’excellence. Mais il n’y fait pas long feu. Chemin faisant, Adam Bagoudou rencontrera l’homme d’affaire Patrice Talon, le président actuel, et a intégré l’une de ses sociétés d’alors, en tant que responsable chargé de la logistique de 1994 à 2006. Avec l’appui de son patron et de ses frères, Adam Bagoudou travaille activement pour porter son oncle à la tête du pays. Ainsi, avec l’avènement du président Boni Yayi au pouvoir en 2006, Adam Bagoudou est nommé à la présidence de la République au poste d’Intendant du Palais. Il occupe ledit poste de 2006 à 2015 et réussit à y capitaliser de très enrichissantes expériences. Grâce à son passage à la présidence Adam Bagoudou a vraiment appris le fonctionnement de l’Etat ; c’était très formateur et très riche en enseignements, selon ses appréciations. Suite aux appels pressants des jeunes, cadres et sages de Tchaourou, Adam Bagoudou participe aux législatives 2015 et réussi à se faire élire député à l’Assemblée nationale sur la liste de l’alliance d’alors, FCBE. Il sera réélu député de la 8ème législature en 2019, sur la liste du parti Bloc Républicain soutenant le régime du président Patrice Talon. En bon musulman, Adam Bagoudou est polygame, marié et père de plusieurs enfants, Tous les matins, il se lève déjà à 05 heures, fait sa prière et une méditation matinale puis du vélo de maison pour se maintenir en forme. Un programme qu’il dit suivre rigoureusement. En termes de qualité qu’il apprécie chez un être humain, c’est la fidélité et la loyauté.

Christian Tchanou