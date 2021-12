Pour l’amélioration de ses prestations: La CNSS confirme l’authenticité des actes normalisés délivrés par l’ANIP

Les populations n’auront plus à authentifier les pièces délivrées par l’ANIP pour s’offrir les services de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). A travers une note de service, la CNSS informe son personnel et ses usagers que les actes normalisés (acte de naissance sécurisé, certificat d’identification personnel, etc) émis par l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) sont admis en l’état et ne doivent en aucun cas faire l’objet de légalisation dans le cadre des différentes prestations qu’elle fournit.

N'hésitez pas à partager ... 0 Linkedin