Deuxième édition des «Mardis de la Chine»: L’Ambassadeur Peng Jingtao présente les grandes résolutions du Foca

L’Ambassadeur Peng Jingtao et le président Sartunin Hounkpè

L’Ambassade de Chine au Bénin a servi de cadre, ce mardi 7 décembre 2021, à la deuxième édition de l’initiative dénommée « Les Mardis de la Chine ». Pour le compte de ce premier numéro, l’Ambassadeur Peng Jingtao a présenté aux professionnels des médias, les conclusions de la 8è Conférence ministérielle du Forum sur la Coopération sino-africaine (Foca) tenue au Sénégal les 29 et 30 novembre 2021.

« Approfondir le partenariat sino-africain et promouvoir le développement durable pour bâtir une communauté d’avenir partagé sino-africaine dans la nouvelle ère ». C’est le thème de la 8è Conférence ministérielle du Forum sur la Coopération sino-africaine (Foca) qui s’est déroulée au à Dakar au Sénégal les 29 et 30 novembre derniers. Les grandes résolutions issues de cette rencontre à laquelle le Bénin a activement pris part a fait l’objet d’une causerie-débat entre l’Ambassadeur de Chine près le Bénin et les professionnels des médias sur l’initiative du Réseau Médias pour la coopération sino-béninoise, sur le thème : « conférence ministérielle du Forum sur la Coopération sino-africaine : Participation du Bénin et les retombées ». A en croire Saturnin Hounkpè, président dudit Réseau, à cette conférence ayant connu la présence de 53 pays africains, il a été essentiellement question de promouvoir le développement et d’approfondir le partenariat de coopération stratégique globale Chine-Afrique. Ainsi, « à l’issue de cette grande rencontre qui marque un nouveau tournant dans la diplomatie sino-africaine, le Président de la République populaire de Chine, Xi Jinping et le chef de la délégation de la Commission de l’Union africaine ont respectivement tenu un discours et fait une déclaration qui laisse croire à un avenir radieux entre la Chine et l’Afrique », a-t-il fait savoir. Avant d’aborder les retombées de ces assises de Dakar, l’Ambassadeur de la Chine au Bénin, Peng Jingtao a souligné que quatre dossiers importants ont été abordés par les deux parties au cours de la rencontre. Il s’agit de la Déclaration de Dakar, du Plan d’actions de Dakar, de la Vision 2035 et de la Déclaration sur la coopération sino-africaine de lutte contre le changement climatique.

Les grandes conclusions de la conférence de Dakar

A en croire l’Ambassadeur Peng Jingtao, les retombées de cette conférence se résument en cinq points essentiels. Premièrement, l’esprit d’amitié et de coopération sino-africaine qui est une amitié sincère et d’égalité des bénéfices mutuels, et de développement commun, d’équité, de justice ainsi des progrès en phase avec l’évolution du monde, d’ouverture et d’inclusion. La deuxième retombée est la solidarité dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. A ce niveau, le diplomate chinois a précisé que quand la pandémie est arrivée en Afrique, la Chine est le premier pays à apporter toutes sortes de soutien à ce continent. Pour rester dans cette dynamique, le Président chinois Xi Jinping a annoncé à l’ouverture de la Conférence que la Chine va donner un milliard de dose de vaccin anti covid-19 aux pays africains en 2022. « Il s’agit du plus grand plan d’aide à la vaccination entrepris par un seul pays en faveur de l’Afrique. Ce don va permettre à l’Union africaine d’atteindre son objectif de faire vacciner en 2022, 60% de la population », a indiqué Peng Jingtao avant d’aborder la troisième retombée relative à l’enrichissement de la coopération sino-africaine dans la nouvelle ère. A ce niveau, le conférencier a laissé entendre qu’en dehors des domaines traditionnels de coopération et pour répondre aux attentes les plus urgentes des Etats africains, les deux parties vont mettre davantage à niveau, de nouveaux points forts dans les domaines tels que la santé, l’amélioration du bien-être de la population, le développement écologique, l’économie numérique et le renforcement des capacités. Le quatrième point concerne le soutien à un véritable multilatéralisme et cinquièmement, les deux parties s’engagent à construire ensemble une communauté d’avenir partagé. Poursuivant son intervention, l’Ambassadeur Peng Jingtao a confié que dans son discours prononcé à l’ouverture de la 8è Conférence ministérielle du Forum sur la Coopération sino-africaine, le Président de la République populaire de Chine, Xi Jinping a annoncé neuf programmes phares au profit de l’Afrique dans le cadre de la Vision 2035. Il s’agit des programmes pour la santé, la réduction de la pauvreté et la promotion de l’agriculture, la promotion du commerce, la promotion de l’investissement, l’innovation numérique, le développement vert, le renforcement des capacités, les échanges humains et culturels, la paix et la sécurité. A noter qu’au terme de cette causerie-débat, l’Ambassadeur a offert aux participants plusieurs présents tels que des télévisions, ordinateurs, téléphones portables, enregistreurs, disques durs, vélos, tablettes, entre autres, à la faveur d’un jeu tombola.

Laurent D. Kossouho