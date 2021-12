Championnats nationaux de Triathlon/Duathlon: La zone balnéaire de la plage El Dorado accueille l’édition 2021

La phase finale des championnats nationaux de Triathlon/Duathlon se tiendra vendredi 10 décembre 2021 dans la zone balnéaire de la plage de l’hôtel El Dorado à Akpakpa dans le département du Littoral. Organisé par le comité exécutif de la Fédération Béninoise de Triathlon, cet événement qui fera certainement tâche d’huile fait partie du programme d’activités de l’année 2021 de ladite fédération. Annoncé comme un événement qui fera tâche d’huile, ces championnats nationaux vont connaitre la présence d’une vingtaine d’athlètes venus de tous les départements du Bénin. Ceux-ci rivaliseront d’ardeur pour monter sur la plus haute marche du podium. Parlant de la compétition, au niveau du triathlon U18, on aura les épreuves 300 m de nage, 10km de course de vélo et 2,5km de course à pied que devront exécuter les candidats. Quant aux candidats au standard triathlon, ils vont faire les épreuves 1,5 km de nage, 40km de course de vélo et 10 km de course à pied. «Logistiquement les conditions de la plage El Dorado ont respecté nos exigences », avait déclaré Gabe Manner, partenaire privilégié de la Fédération Béninoise de Triathlon qui était à Cotonou en septembre dernier les bras chargés de deux vélos de compétions et d’importants accessoires pour les meilleurs triathlètes sortis des compétitions départementales organisées par l’instance béninoise mais également apporter son expertise pour la promotion et le développement de cette discipline. Faisant le point des préparatifs, Richard Assah, président de la Fédération Béninoise de Triathlon a rassuré que ses collaborateurs et lui ont mis «les petits plats dans les grands pour tenir le pari de cette année». «C’est une édition d’expérimentation. Nous espérons avoir le plein de partenaires les années à venir», a ajouté le président qui confirme que «tout est fin prêt pour que la compétition puisse bien dérouler».

Anselme HOUENOUKPO