Atteinte des objectifs de développement à l’horizon 2030: Le développement durable et la responsabilité sociétale au cœur d’un atelier à Cotonou

Le présidium à l’entame du séminaire d’échange

La municipalité de Cotonou, en collaboration avec la ville de La Rochelle en France organise du 6 au 10 décembre 2021 à l’Infosec, un séminaire de formation au profit des cadres, élus et dirigeants de la mairie. « Développement durable des territoires et Responsabilité sociétale : Enjeux et perspectives » est le thème de ces travaux officiellement lancés par le Maire de Cotonou, Luc Sètondji Atrokpo, en présence du professeur Daniel Périn et Clément Xavier François. Ces échanges s’inscrivent dans le cadre de la vision de l’autorité qui est de mettre en place une administration performante au service des populations de Cotonou. L’objectif de ce séminaire est de permettre aux participants de mieux appréhender les enjeux du développement durable et de la responsabilité sociétale qui constituent une dimension importante dans le plan stratégique ‘’Cotonou, Demain 2020-2026’’. Au cours des cinq jours de travaux, les participants auront donc à échanger sur les moyens pour atteindre les objectifs de développement à l’horizon 2030 et la responsabilité de la ville dans l’atteinte de ces objectifs. Il leur permettra également la formation d’un plan et la mise en œuvre des stratégies de développement durable et de la responsabilité sociétale au sein de la Municipalité et l’amélioration de la performance de la ville de Cotonou dans les domaines de la préservation de la biodiversité, la lutte contre le changement climatique et autres. L’Ambassadeur de la Belgique près le Bénin, président du groupe des Ambassadeurs d’Afrique francophone à Cotonou, Xavier Le Blanc, a salué cette initiative du Maire de Cotonou Luc Sètondji Atrokpo qui permet d’améliorer la performance de l’administration municipale. Au nom du Conseil municipal de Cotonou, le Maire a adressé ses sincères remerciements et profondes gratitudes à la ville de La Rochelle en France pour son appui dans l’organisation des présentes assises.

Edwige Totin