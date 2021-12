Parution de son dernier livre: Sosthène Adéossi dresse un bilan des compromissions politiques au Bénin

Tochéhou Sosthène Adéossi n’a pas sa langue dans sa poche. Le nouveau livre qu’il vient de commettre aux Editions Babilown en dit long. Intitulé « Le processus démocratique au Bénin de 1990 à nos jours. Compromis ou compromissions des acteurs politiques ? », il dresse un bilan sans concession des pratiques politiques dans notre pays depuis la conférence nationale. Et de constater ceci : « Le Bénin a toujours eu une classe dirigeante trempée dans la mauvaise gouvernance. » A la crise des valeurs d’où s’origine selon lui cette constance, s’ajoutent une crise de bien-être, et une crise de confiance dans nos institutions. Il constate en effet que depuis la Conférence nationale le système politique béninois basé sur le régime présidentiel est le terreau même des compromissions. Il propose alors le système parlementaire en pratique en Grande-Bretagne, au Canada et dans les pays scandinaves. L’auteur s’ingénie à faire l’autopsie de la crise politique à travers les acteurs politiques, en les décrivant sans complaisance comme les acteurs même des compromis et compromissions qui ont plombé le progrès du pays. Que ce soit Albert Tévoédjrè, Adrien Houngbédji, Bruno Amoussou, Pascal Irénée Koupaki ou encore Joseph Djogbénou, c’est un portrait au vitriol qui est dressé de chacun de ces acteurs, en s’interrogeant chaque fois sur la qualité de leur apport au pays. « Nous pensons, affirme-t-il, que le Bénin souffre de deux maux capitaux, car il y en a d’autres : l’injustice à tous les niveaux à travers l’impunité de certains de nos autorités et dirigeants corrompus, et la perte des valeurs à travers le système éducatif qu’il faut revoir complètement, sinon le Bénin disparaîtra des nations ». L’auteur estime alors que la solution passe par le réarmement moral des adolescents à qui il s’adresse directement. Il leur prodigue des conseils pour assurer une relève de qualité dans un pays traversé par l’onde de choc de la perte des valeurs. « ADO BÉNINOIS : OSE LES VALEURS », dit-il en premier pour faire la liste de ces valeurs qui lui tiennent à cœur : la vérité, la conscience, la volonté, la liberté et l’amour. Cet ouvrage, le deuxième de cet enseignant béninois résidant au Canada, spécialiste de sciences politiques et historien, vient rappeler l’immensité de la tâche qui attend encore le pays pour la construction d’un système politique propre à assurer ses progrès d’aujourd’hui et de demain.

Olivier ALLOCHEME