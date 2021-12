4ème session ordinaire du Conseil communal d’Abomey-Calavi: Angelo Ahouandjinou à la hauteur de la tâche, le budget primitif 2022 adopté

Le Maire d’Abomey-Calavi, Angelo Evariste Ahouandjinou

Comme dans bon nombre de communes au plan national, la 4ème session ordinaire du Conseil communal d’Abomey-Calavi s’est ouverte le 29 novembre 2021 sous la présidence effective du maire Angelo Evariste Ahouandjinou. Après trois jours d’intenses travaux, le rapport d’activité du maire, le budget primitif exercice 2022 et plusieurs autres décisions d’importances capitales ont été votés à l’unanimité des conseillers communaux.

Conformément à l’arrêté communal n°21/08/C-Ac/c-Cab/Sga/Scc/Sac du 24 novembre 2021 portant convocation de la session budgétaire du mois de novembre 2021, le maire Angelo Evariste Ahouandjinou a procédé à l’ouverture de la 4ème session ordinaire au titre de l’année 2021 lundi 29 novembre 2021. « La session qui s’ouvre ce jour devant être consacrée à l’examen et au vote du budget primitif gestion 2022 de notre Commune, sera sans nul doute, avec parfois, des convictions antagonistes dont le but est de parvenir à une affectation plus ou moins équitable des ressources au profit de l’ensemble de nos populations », a-t-il précisé dans son allocution d’ouverture. Pour l’édile de la cité de Fofo Djaka, cette session « sera aussi, l’occasion de nous mettre en face de nos responsabilités en tant que mandataires de cette ville dont les besoins deviennent de plus en plus immenses et légitimes. Comme vous le savez, le budget communal est un outil qui donne au Conseil communal les moyens qui lui permettront de traduire dans la réalité sa vision en vue du mieux-être de la population et ce, grâce à l’orientation stratégique nécessaire qu’il se donne pour atteindre ses objectifs ».

« Elle sera consacrée en priorité à l’examen et au vote du budget primitif gestion 2022 autour duquel nous mènerons, par le biais de la commission des affaires économiques et financières, des échanges que je souhaite vivement fructueux », a confié le président du conseil communal Angelo Ahouandjinou. Il n’a pas manqué de préciser que « d’autres dossiers, non moins importants, porteurs d’espoir, devront-ils être abordés, pour le bien-être de nos concitoyens ». Il est important de retenir dans l’allocution du maire, 14 points inscrits à l’ordre du jour de cette session. Les 3 premiers points ont été vidés de leur contenu le premier jour de la session. Il s’agit de l’adoption à l’unanimité des conseillers communaux présents du rapport d’activités du maire allant de septembre à novembre 2021, de la présentation du point d’exécution au 31 octobre 2021 du budget communal d’Abomey-Calavi gestion 2021 et l’adoption du Plan triennal d’investissement 2022-2024 et du Plan annuel d’investissement (Pai) 2022.

Le budget primitif 2022 voté à l’unanimité des conseillers

9.219.608.427 de FCFA avec un taux d’accroissement de 0,26%, c’est le montant du budget primitif de la mairie d’Abomey-Calavi pour l’année 2022. Ce budget a été adopté à l’unanimité des conseillers communaux le mardi 30 novembre 2021, au cours de la 2ème journée de la 4ème session ordinaire du Conseil communal. Outre le vote du budget, ladite journée de la session a été également consacrée à l’examen et au vote des points dont : adoption des taxes et impôts locaux retenus par le Conseil communal pour le compte de la gestion budgétaire 2022 dans la Commune d’Abomey-Calavi ; adoption de la communication sur: les primes, indemnités et avantages accordés au personnel administratif de la mairie pour le compte de l’année 2022; l’entretien des membres des commissions permanentes du Conseil communal pour le compte de l’année 2022 et les appuis financiers accordés au personnel du Trésor-public d’Abomey-Calavi pour le compte de l’année 2022, aux confessions religieuses et bien d’autres.

A noter que c’est dans une bonne ambiance de fraternité que le président du Conseil communal, Angelo Evariste Ahouandjino a mis fin aux travaux de cette session qui a duré trois jours.

Yannick SOMALON