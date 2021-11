Mise en œuvre du microcrédit Alafia: 5,984 milliards de FCFA déjà injectés et 106.484 bénéficiaires impactés

La Ministre des Affaires Sociales, Véronique Tognifodé Méwanou

A la date du 30 septembre 2021, 106.484 bénéficiaires ont été impactés sur tout le territoire national, pour un montant de 5,984 milliards de FCFA, pour le compte de la première année de mise en œuvre du microcrédit Alafia au profit des couches démunies. C’est ce qui ressort du compte rendu présenté par la Ministre des Affaires sociales et de la microfinance en Conseil des Ministres, hier, mercredi 24 novembre 2021. Cette statistique traduit une montée en charge progressive et satisfaisante du produit. Par ailleurs, sur la même période, le taux moyen de remboursement des systèmes financiers décentralisés (Sfd) vers le Fonds national de microfinance est de 106,2% tandis que celui des bénéficiaires vers les Sfd varie de 88% à 99,80/0 selon les départements. Ainsi, à fin décembre 2021, il est attendu 177.484 bénéficiaires pour un montant global de 8,760 milliards de FCFA. En vue de consolider ces résultats et générer plus d’impacts au profit des bénéficiaires, il est déjà engagé l’intégration des numéros d’identification personnelle à la plateforme, le lancement de la phase II du microcrédit Alafia pour les crédits allant de 50.001 à 100.000 FCFA, et l’implémentation du financement des artisans cible de l’Assurance pour le Renforcement du Capital humain (Arch). Lancée en octobre 2020, cette formule de microcrédit basée sur la digitalisation des processus de déboursement et de remboursement permet de simplifier les formalités d’accès aux ressources et de s’assurer que celles-ci sont effectivement décaissées au profit des populations cibles.

Laurent D. Kossouho