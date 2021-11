Croissance au Bénin malgré la Covid-19: Une «reprise économique solide» saluée par le FMI

Le Ministre d’État chargé de l’économie et des finances, Romuald Wadagni

Suite à une demande officielle d’un nouveau programme soutenu par le Fonds monétaire international (Fmi) par les autorités béninoises pour ancrer le plan de développement national du pays, une mission du Fonds a mené des réunions en présentiel et par visioconférence avec les autorités béninoises du 15 au 23 novembre 2021. A ces rencontres, les deux parties ont discuté des récents développements économiques et se renseigner sur les priorités politiques afin d’éclairer les discussions futures sur un programme soutenu par le Fmi. Du constat fait par la mission du Fmi conduite par Constant Lonkeng, il ressort que les fondamentaux macroéconomiques solides entrant dans le cadre du Covid-19 ont fourni au Bénin l’espace budgétaire dont il avait tant besoin et un accès continu au financement, ce qui a contribué à accroître l’activité économique de 3,8% en 2020, l’un des taux de croissance les plus forts parmi les pays en développement. Par ailleurs, la mission a noté qu’une reprise économique solide est en cours, avec la normalisation du trafic de marchandises au port de Cotonou, l’un des principaux moteurs économiques du Bénin, donnant une impulsion supplémentaire. De même, le Gouvernement du Président Patrice Talon réorganise une campagne de vaccination pour augmenter le taux de participation, notamment grâce à un engagement étroit avec les communautés locales et à l’expansion de la capacité de déploiement.

Laurent D. Kossouho