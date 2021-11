Alimentation en eau potable: 8 grands forages bientôt construits à Ouidah et environs

accès à l’eau potable

Dans le cadre du projet de renforcement du système d’alimentation en eau potable de la ville de Ouidah et ses environs, le Conseil des Ministres du mercredi 24 novembre 2021 a autorisé contractualisation pour la réalisation de huit forages d’exploitation et de deux piézomètres. En effet, en vue d’assurer convenablement la desserte en eau potable des sites abritant les infrastructures touristiques qui se mettent en place dans cette ville, il s’est avéré impérieux de relever la capacité de production qui est de 235 m3/h pour un besoin de 300 m3/h. Ainsi, les présents travaux visent à renforcer le système actuel d’alimentation en augmentant sa capacité de production, de traitement, de stockage ainsi que l’extension du réseau de distribution. Les travaux consisteront notamment, outre la réalisation de huit nouveaux forages et de deux piézomètres à fournir et installer des équipements hydrauliques, électriques et électromécaniques des huit forages, construire et équiper une station de traitement d’eau potable d’au moins 800 m3/h, construire un nouveau réservoir semi-enterré de 1.000 m3 et un nouveau château d’eau de 1750 m3, et fournir et poser des conduites et accessoires, mettre en place un système de télégestion.

Laurent D. Kossouho