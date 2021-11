Rentrée politique des Coordinations de Cotonou: Redynamiser les maillons essentiels de l’Union Progressiste

Les Coordinations du parti Union Progressiste de la Cotonou ont effectué ce dimanche 21 Novembre 2021 à Bénin Royal Hôtel à Cotonou leur rentrée politique. Cette rentrée politique entre dans le cadre de la redynamisation des maillons essentiels de la chaîne d’animation du parti Union Progressiste pour l’atteinte d’un certain nombre d’objectifs qui cadrent avec la restructuration du Parti baobab.

L’ancien maire Isidore Gnonlonfoun, les députés Orden Alladatin, Florentin Tchaou, Patrice Nobime, Sèdami Mèdégan-Fagla et Badirou Aguèmon sont en effet les têtes de peloton des coordinations du parti Union Progressiste dans le département du Littoral scindé en deux circonscriptions électorales à savoir la 15ème et la 16ème. Tous, réunis à Bénin Royal Hôtel avec les militants sous la coupole des présidents Bruno Amoussou, Abraham Zinzindohoué, du maire de Cotonou, Luc Sètondji Atrokpo et de la ministre Véronique Tognifodé ont décidé de jeter les bases pour un militantisme au service du développement. A l’ouverture de la rencontre, les membres du présidium ont à tour de rôle salué les membres des différentes coordinations UP de la 16ème circonscription et de leur attachement au parti. Ils ont également exposé la vision du parti UP celle de maintenir sa place de premier parti au plan national et de s’enraciner d’avantage dans les différents contrés du pays.

Dans son intervention, Anique Djimadja a annoncer le contexte de cette rentrée politique qui aura entre autre comme mission d’engager le processus de distribution des cartes de membre du Parti pour la mise en place des structures de base dans le Littoral.

Quant à l’honorable Orden Alladatin il a été question des deux points essentiels à aborder avec la troupe de la 16ème circonscription électorale avant d’exhorter les acteurs concernés à redoubler d’ardeur pour atteindre les résultats attendus pour la restructuration du parti. Responsable Fichier Central de l’Union Progressiste Crépin Dodo a présenté à toutes les coordinations des 15ème et 16ème, les statistiques de la distribution des cartes de membres dans les 7 communes politiques de cette circonscription, avant de faire le point de ce qui reste à faire aux responsables du parti. A la suite des différentes interventions, des discussions s’en sont suivies dans le but de recueillir les doléances et les propositions de chacun des membres afin de pouvoir mener au mieux les activités entrant dans le cadre de cette rentrée politique.

Yannick SOMALON